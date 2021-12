SNAŽNO! VUČIĆ: Nastavićemo da snažimo srpsku vojsku i ulažemo u nju, Srbija više nikad i nikome neće biti laka meta

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je velika ulaganja u Vojsku Srbije, uz poruku da zbog komplikovanja bezbednosne situacije u svetu, ali i regionu, mora biti značajnih pojačanja naoružanja i opreme kopnene vojske, kao i više vojnika.

On je juče posle sastanka s rukovodstvom Ministarstva odbrane i komandnim kadrom Vojske Srbije naglasio da je cilj da srpska armija bude dovoljan odvraćajući faktor za svakoga ko pokuša da ugrozi teritoriju i građane Srbije.

Ne slutimo, ali...

- Pod jedan, komplikuje se bezbednosna situacija u celom svetu. Pod dva, komplikuje se i u regionu i shodno tome Srbija mora da snaži vojne kapacitete kako bi vojska bila dovoljan odvraćajući faktor za svakog potencijalnog agresora. Ono što je predlog su ogromna ulaganja u narednom petogodišnjem planu. Na godišnjem nivou ćemo uložiti 500 miliona evra više nego ranije... Mi ništa ne slutimo, nećemo nikoga da napadamo, ali ćemo biti u stanju da odbranimo našu zemlju i naše nebo i, naravno, naše građane - rekao je Vučić i najavio da se očekuju značajne nabavke u okviru lovačko-bombarderske avijacije.

foto: Beta Jovo Mamula

Poseta Doljevcu, najava novih ulaganja Devetogodišnjak oduševio sve Vučić je juče boravio i u Doljevcu, gde je posetio Javnu biblioteku, koja je nedavno rekonstruisana. Devetogodišnji Boško Aleksić dočekao je predsednika, a potom zasvirao na klaviru i pokupio sve pohvale. Vučić je okupljenim Doljevčanima najavio nova ulaganja u opštinu: - Uložićemo više od milion evra za rekonstrukciju škole. Pupovac će da dobije svoj trg, a ono što je važno je da će biti uređeno vodosnabdevanje. To će biti rešeno. Uradićemo i kanalizaciju za sva mesta u opštini Doljevac. Znam da ima još mnogo toga da se uradi, i penzije i plate će brže da rastu. Danas smo ovde da vidimo šta još možemo da uradimo za vas. Obraćajući se okupljenima, on je rekao i da će svi penzioneri u Srbiji posle 15. februara dobiti dodatnih 20.000 dinara pomoći od države.

foto: Beta Dimitrije Goll

Takođe, on kaže da će biti i određenih izmena strategijskih dokumenata, podsećajući da je vojna neutralnost dugoročna politika Srbije. Govoreći o vraćanju obaveznog vojnog roka, predsednik je rekao da država još nema odgovor na to kompleksno pitanje, jer ga prati „milion problema“.

- Jedno od pitanja je od kod godišta treba uvesti, ko će biti oslobođen, može li naša komanda da obuči toliko novih kadrova, koliko će biti plaćeni... Mi nemamo kapacitet za 30.000 ili 20.000 ljudi. Moramo da imamo još minimum 5.000 vojnika. Još vagamo između dve odluke, da li da ih popunimo kroz obavezni vojni rok ili da možda povećamo plate za one koji dobrovoljno služe vojsku - objasnio je on.

O nastavku protesta Slušali smo narod, kao što ćemo i 3. aprila Komentarišući nove blokade i proteste, Vučić je rekao da nije zainteresovan da govori o političkim protivnicima, ali da je država ispunila što je traženo u zahtevima „jer smo slušali narod“: - Ne interesuje me sad ko će od političkih protivnika da izađe na ulicu, 3. aprila će narod da odluči. Narod je video da brinemo, da znamo o čemu je reč, a što se političkih protesta tiče, to je sad njihova borba.

foto: Beta

Osigurana bezbednost

Vučić je otkrio da bi za nekoliko meseci mogao da kaže da Srbija više nikad nikome neće biti laka meta.

- Kad to više nije igra mačke i miša, to znači da više niko neće da vas napada i da ste osigurali bezbednost za svoju decu - naglasio je on.

Vojni marš, pa Ručak u kasarni Pasulj s vojnicima Predsednik je u pratnji ministra odbrane Nebojše Stefanovića i načelnika Generalštaba generala Milana Mojsilovića juče, drugog dana posete Nišu, prisustvovao prikazu rada diviziona samohodnih top haubica „nora B52 M15“ Mešovite artiljerijske brigade Kopnene vojske. Artiljerci su, nakon izvođenja marša, prikazali zauzimanje elemenata borbenog rasporeda na vatrenom položaju i izvođenje radnji i postupaka u toku podrške snagama Kopnene vojske u operaciji. Usledio je tradicionalni ručak - vojnički pasulj - s vojnicima u niškoj kasarni „Mija Stanimirović“.

foto: Beta Jovo Mamula

Upitan o zahtevima vojske, on je rekao da su oni opravdani.

- Oni imaju određene strategijske odluke šta moraju da prate u regionu. Oni su tražili ogroman novac. Na sve ovo što smo dali prošle godine, treba da dodamo na godišnjem nivou, mimo plata, još 700 miliona evra. To su nenormalno velike pare. Reč je o strahovitom snaženju vojske. Nisam ništa obećao, ali dolazi Siniša Mali, pa ću s njim da prođem sve, da vidim šta možemo da uradimo - objasnio je Vučić.

Ivana Kljajić