PREDSEDNIK VUČIĆ DONEO KOLAČE U KOSTOLAC: Građani Srbije neće osetiti krizu, bravo za rudare, oborili su rekord (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio je danas u poseti Kostolcu, gde je obišao kopove i termolektranu "Kostolac".

Predsednik je ranije danas sa bratom Andrejom i sinom Danilom bio u Crkvi svetog Marka u Beogradu na sečenju kolača, jer mu je danas krsna slava, Sveti Nikola.

U društvu predsednika u Kostolcu su bili ministarka Zorana Mihajlović i direktor EPS Milorad Grčić.

Vučić je po dolasku u Kostolac domaćine poslužio posnim kolačima, koje je mesila njegova majka.

"Dobro nam je i toplo, hvala na svemu. Kada morate da razmišljate o toplotnoj energiji, ne možete da bude neodgovorni. Da li ima nešto što mi možemo da uradimo?", upitao je predsednik, na šta mu je jedan od rudara odgovorio:

"Ne treba ništa, samo ovako nastavite".

"Da nam date još više posla, da se otvori još jedan ugljenokop", nadovezao se drugi rudar.

"Nekada su govorili, rudari će da ruše nekog u državi, a jedini sam ja za rudare, svi drugi su protiv", rekao je predsednik.

Vučić je poželeo srećnu slavu svima koji slave Svetog Nikolu.

U razgovoru sa inženjerima, predsednik se interesovao za ekološki proces proizvodnje i emisiju sumpora.

Predsednik je obišao pogone, a potom i komandnu sobu termoelektrane Kostolac. Iznenadio se kada mu je Milosav Tomašević iz EPS rekao da je pre 2010. godine čak postojao plan da se ugase pogoni, pošto je to tada bio trend.

"Pa da li je to normalno?", zapitao je Vučić i istakao važnost ovog postrojenja za energetsku sigurnost naše zemlje.

Vučić je upitao Atlagića koliko ljudi ima "isključeno jutros", a onda se obratio prisutnim predstavnicima medija:

"Nalazimo se ispred termoelektrane Kosotlac. Posle mnogo decenija neulaganja, završićemo novi blok. To će biti veliko osnaživanje kapaciteta. Trenutno svi u Srbiji imaju struju, sa izuzetkom 500 domaćinstava, što je na nivou statističke greške. Čestitam ljudima ODS, EPS i EMS, mreža nam je stabilna. Obezbedili smo snabdevalnje".

"Želim da se zahvalim rudarima koji su juče iskopali rekordnu količinu uglja, za više od 13 odsto su prebacili kvotu - 34.000 tona. Da bi termoelektrana radila, moramo da imamo kvalitetan ugalj. Obezbedili smo da svakog dana 3.000 tona najkvalitetnijeg ugla prebacimo u TENT".

"Obezbedili smo najnižu cenu električne energije, sa izuzetkom Ukrajine i Gruzije".

"Juče je potršeno 116.830 MWh. Mi smo uspeli da preoizvedemo gotovo 99.000, a ostalo uvozimo".

"Imamo para za dodatne količine i struje i svega. Sutra imamo nove razgovore vezane za gas. Iako će potpuni haos i Evropi tek stupiti, Srbija će uspeti da izađe, da ne kažem kao pobednik, ali tako da obični ljudi ništa ne osete. Na nama je da ulažemo u budućnost", rekao je predsednik.

O razlozima današnjeg dolaska u Kostolac, rekao je:

"Ne mogu da budem stručan za fudbal, košarku, pozorište, bioskope i termoelektrane. To ne može niko. Ali posao predsednika je da bude uz svoj narod i rudare. Tu sam da pružim podršku i rudarima i svima koji rade u termoelektrani, kao i da ukažem svima koliko važan posao oni rade".

"Stubovi za budućnost su: zdravstvo, energetika, vojska i hrana. Zato sam ovde".

"Obišao sam najviše mesta od Josipa Broza".

"Da uzmem sad da iskopavam ugalj, to bi bio marketinški potez, ali mogu da razgovaram s ljudima ovde da vidim šta još možemo da uradimo za njih".

"Izdržaćemo i ovu zimu, bez većih problema, da ljudi imaju struju, da industrija ima struju".

"Da ga zaštite od toga da me strelja? Želim im svima dobro zdravlje. Mi nećemo nikoga da streljamo, čuvaćemo ih i davati pare za njihove aktivnosti kao i do sada. Tako da se ne sekiraju mnogo. A to da nas streljaju, ja im to odavno predlažem, pošto drugačije ne mogu da pobede", rekao je predsednik.

Vučić je kazao da je sve jasno, čim se Hrvati raduju protestima u Srbiji, na kojima je juče bio mali broj ljudi.

"Demokratsko pravo je da ljudi protestuju, a ja sam posebno ponosan na to što nismo izvodili vodene topove, niti je policija pendrečila ljude. Ponekad u poštovanju tuđih prava idemo i van granica zakona, ali šta ćete".

Predsednik je rekao da je veliki broj bolnica izgrađen.

"NE ZLOUPOTREBLJAVAJTE TRAGEDIJU"

Slobodan Georgijev, novinar Njuzmaksa, na tviteru je tvrdio da Ranko Panić nije ubijen tokom demonstracija 2008. godine. Vučić je rekao da postoji nešto što se zove elementarna pristojnost, i da je nekada potrebno da ćutite i ne zloupotrebljavate tragediju.

"Ali u eri društvenih mreža imate i neke, koji bi druge da smeštaju u logore, iako su manjina. I to je obično sitnica. Ali ovo sada nije sitnica. Taj čovek je stradao samo zato što je hteo da šeta do RTS, ono što je Georgijevu uvek bilo dozvoljeno. Setite se, prekinuta je šetnja odlukom režima DS i SPS, i žandarmerija je napala demonstrante. Čovek je teško povređen i preminuo u Urgentnom centru. To sve govori o prirodi tog režima, i ljudi koji bi da vrate taj režim. A ja mislim da je najbolje da Georgijev to kaže majci ubijenog, Smilji Panić. Taj čovek je čuvao svoju kuću u Krajini, a onda ubijen zato što neko nije hteo da dozvoli da ode u šetnju do RTS", rekao je Vučić.