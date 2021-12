PREDSEDNIK VUČIĆ O PRETNJAMA REDITELJA MARKOVIĆA: Borim se odgovorno i pošteno za Srbiju, neću nikome da plaćam reket

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se na pretnje Gorana Markovića.

"Za te ljude je to uobičajeno, ne bih da komentarišem. Slično je govorio i za Đinđića", rekao je Vučić.

Predsednik je prokomentarisao i stravične prenje streljanjem koje je nedavno dobio.

"A zbog čega da me streljaju? Zbog toga što sam pomogao i dao sve od sebe, izdržao sve političke pritiske na svojim leđima, izgradio najmoderniji gasovood kroz našu zemlju? Jel' zbog toga što smo obnovili Narodni muzej i Muzej savremene umetnosti? Zbog toga što ćete uskoro do Zlatibora moći da dođete auto-putem, a nekada smo brojali mrtve na Ibarskoj magistrali? Jel' da me streljaju tbog toga šta krenete u Bugarsku i Istanbul idete najmodernijim auto-putem? Jel' zbog toga što ćete za mesec i po moći brzom prugom moći da idete od Beograda do Novog Sada? Jel' zbog toga što smo uredili Hram svetog Save, jel' zbog spomenika Stefanu Nemanji, zbog toga što imamo najsnažniju vojsku u regionu?", pitao je Vučić.

Zatim se osvrnuo na napade na njegovu porodicu:

"Uvek su najviše napadali moju decu i brata jer im je neko rekao da sam na njih najosetljiviji. Nedavno su govorili da mi je sin menadžer fudbalera Vlahovića, a on je to demantovao", podvukao je Vučić.

"Borim se odgovorno i pošteno za Srbiju, neću nikome da plaćam reket", poručio je Vučić.

On je dodao da je odgovorio na više od 3.500 pitanja medija političkih protivnika.

"Ne može se politika graditi na praznom sadržaju i lažima", istakao je predsednik Srbije.

(Kurir.rs)