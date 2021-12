PREDSEDNIK VUČIĆ O AKTUELNIM TEMAMA: Grčić podnosi ostavku! Zašto da me streljaju? Zbog OVOG?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u vanrednom Nacionalnom dnevniku TV Pink govori o aktuelnim temama.

Vučić se prvo osvrnuo na goruće pitanje - energetiku. Podsetimo, ranije danas održan je sastanak državnog vrha i rukovodilaca energetskog sektora. Predsednik je zatim govorio i o referendumu, kao i pretnjama koje mu je uputio reditelj Goran Marković.

Predsednik Vučić je na početku rekao da cena struje za domaćinstva neće biti promenjena.

"Za privredu gledamo da nađemo rešenje do 31. decembra".

"U nekim drugim zemljama čujete 40 odsto povećana cena struje, duplirana... I BiH, i Makedonija, i Albanija... Svi koji imaju niže plate nego što su Srbiji, ili Bugarska koja je na našem nivou, imaju veću cenu struje. O gasu da i ne govorim"...

"Niže cene struje za domaćinstvo od Srbije imaju samo Ukrajina i Gruzija".

"Govorim o ceni struje i gasa, mazuta, nedostajućim količinama. Mi nemamo dovoljno, sada se to ispostavilo. Čim krenu hladni dani, mi ne možemo sasvim da podmirimo potrebe. Događa nam se, kao i nekim drugima, 'savršena oluja', samo neki to ne žele da priznaju. Mi nećemo ništa da krijemo od građana, već da zajednički rešavamo probleme".

"Postoje stvari zbog kojih sam ljut na neke ljude, pre svega na generalnog direktora, ali i sve druge u sistemu. Sad je o tome govorim kao ekspert, a što sam ja uopšte morao da se bavim time".

"Za dva dana ću ići u Kostolac. Meni je Sveti Nikola slava, ali provešću je s tim ljudima tamo".

Govoreći o restrikcijama, Vučić je rekao:

"To ne može stoprocentno da se tvrdi, ali verujem da ih neće biti. U Evropi će ih sigurno biti".

"Računajte da kao da Grčić više nije na tom mestu, kao da je već podneo ostavku, to je završeno".

"Mi imamo od ranije obezbeđenih šest miliona kubnih metara gasa dnevno, a nama je danas potrebno devet, do deset. Mi smo ih dobili za 270 evra na hiljadu kubnih metara".

"Danas je na berzi 1.700 evra, a ići će na 1.800 evra! Dakle, imamo više nego šest puta nižu cenu. Zamislite da to nisam dogovorio s Putinom".

"Na dnevnom nivou uštedimo šesti miliona".

"Pa sram ih bilo šta mi sve govore. Napadaju me što sam rekao da ću da se obesim o luster, a ja bih se najrađe živ pojeo što moram da slušam gluposti. Glupe političke priče. Pa ja živim za ove brojeve. Ponovo ću da zovem predsednika Putina ako treba. Mi pričamo o ovome, a imamo gasa".

"Zamislite šta bi bilo da u prethodne dve godine nismo izgradili gasovod! Ne bismo imali ni struje ni gasa".

"Ovo je 100 puta gora borba nego s koronom".

"U Nemačkoj je najveća inflacija u istoriji, u Americi najveća u poslednjih 30 godina".

"Samo čekajte da vidite kakav će kolaps biti u januaru i februaru, ali ne u Srbiji".

"Imamo 21 tonu mazuta, što nam je u ovim uslovima dovoljno za mesec dana".

Upitan da li je bilo sabotaže, predsednik je rekao:

"Nadležni organi su sproveli istragu, a ja verujem da je sve problem neodgovornosti i javašluka".

"Na vetroparkove sada zaboravite zbog balansiranja energije".

Govoreći o "pokislim" direktorima na današnjem sastanku državnog vrha sa predstavnicima energetskog sektora, Vučić je rekao:

"Ne mogu da se mešam kad ti ljudi to znaju bolje od mene, ali mogu da ih povežem, da učinim da se pojača odgovornost i disciplina".

Predsednik je dodao da su građani energetsku krizu osećali svega 24 sata.

"Najvažnija nam je sad termoelektrana Nikola Tesla. Najviše koristimo iz Kolubare i Obrenovca. Ovo su jako skupe stvari i skupe igračke, zato ljudi koji nemaju pojma o tome nas prozivaju, a ne znaju ništa. Važno je da deo kvalitetnijeg uglja prebacimo do Kolubare i TENT-a".

Vučić je o referendumu kazao:

"Ako ne prođe referendum, znajte da smo izgubili godinu ili godinu i po dana na evropskom putu".

O pretnjama Gorana Markovića rekao je:

"Za te ljude je to uobičajeno, ne bih da komentarišem".

"A zbog čega da me streljaju? Zbog toga što sam pomogao i dao sve od sebe, izdržao sve političke pritiske na svojim leđima, izgradio najmoderniji gasovood kroz našu zemlju? Jel' zbog toga što smo obnovili Narodni muzej i Muzej savremene umetnosti? Zbog toga što ćete uskoro do Zlatibora moći da dođete auto-putem, a nekada smo brojali mrtve na Ibarskoj magistrali? Jel' da me streljaju tbog toga šta krenete u Bugarsku i Istanbul idete najmodernijim auto-putem? Jel' zbog toga što ćete za mesec i po moći brzom prugom moći da idete od Beograda do Novog Sada? Jel' zbog toga što smo uredili Hram svetog Save, jel' zbog spomenika Stefanu Nemanji, zbog toga što imamo najsnažniju vojsku u regionu"?

"Uvek su najviše napadali moju decu i brata jer im je neko rekao da sam na njih najosetljiviji. Nedavno su govorili da mi je sin menadžer fudbalera Vlahovića, a on je to demantovao".

"Jel' to zato što prvi put niste dobili pare za film? Iako ste ranije više puta dobijali", upitao je Vučić.

"Pa ko je vlasnik Franša? Zato što nemam 619 miliona evra? Zato sam im kriv. Lakše bi mi oprostili lopovluk nego uspeh i požrtvovanje".

"Borim se odgovorno i pošteno za Srbiju, neću nikome da plaćam reket".

O opoziciji i predstojećim izborima:

"Da biste nekoga srušili, potrebno je nešto da radite, a ne samo da pljujete. Treba da napravite nešto. Oni misle da će pretnjama doći do svog cilja. Neće. Kroz proteste se videlo da nam je porasla popularnost. Ljudi traže odgovornost, ozbiljnost, energiju, ali traže i pristojnost. Mislite da je normalno nekoga na ulici da udarate, da mu ne date da prođe. Ko si bre ti da ne daš nekom da prođe"?

Vučić je rekao da će u Srbija u dve godine kumulativno biti najbolja po stopi rasta u Evropi, ne računajući Irsku.

Govorio je i o rastu Srbije na odnosu u zemlje u regionu.

"2014. godine, prosečna plata u Srbiji je bila 329, a Crna Gora 495 evra, a BiH 372. Danas Srbija ide na 556 evra, Crna Gora 525 evra. Pogledajte do kakvog je obrta došlo za samo sedam godina. A stopa javnog duga je najniža u Srbiji".

To su kaže, potvrđeni brojevi i činjenice koje niko ne može da ospori.

