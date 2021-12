PREDSEDNIK VUČIĆ: Srbija od 2028. mora da prodaje struju, HE Bistrica najveći interes! TO BI NAS SPASLO

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da Srbija do 2028. godine mora da ima dovoljno struje da je prodaje.

Vučić je tokom obilaska sela Senište rekao da za Srbiju ne postoji veći energetski interes od reverzibilne hidroelektrane Bistrica.

"Ako se vi ljudi ne bunite, to nam je projekat broj jedan i to je za našu zemlju spas", kazao je Vučić meštanima Seništa, sa čime su se okupljeni složili.

Vršilac dužnosti direktora Elektroprivrede Srbije (EPS) Milorad Grčić rekao je da bi "bilo realno" da ta hidroelektrana bude na mreži 2025. godine.

Vučić je naveo da je reverzibilna hidroelektrana Bistrica najvažnija i da će podići ceo kraj, dodajući da je to ogroman novac i investicija.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će sledeće godine početi radovi na reverzibilnoj hidroelektrani Bistrica, koja će koštati 600 do 700 miliona evra. Vučić je tokom obilaska sela Senište rekao da za Srbiju ne postoji veći energetski interes od te hidroelektrane i da Srbija do 2028. godine mora da ima dovoljno struje da je prodaje.

"Ako se vi ljudi ne bunite, to nam je projekat broj jedan i to je za našu zemlju spas", kazao je Vučić meštanima Seništa, sa čime su se okupljeni složili. On je naveo da bez reverzibilne hidroelektrane u Bistrici Srbija ne može da preživi, jer se troši sve više struje, a 50 odsto na industriju.

"Ne možemo nove kapacitete da ubacimo bez toga, bez tih 650 megavata reverzibile", kazao je Vučić. Vršilac dužnosti direktora Elektroprivrede Srbije (EPS) Milorad Grčić rekao je da bi "bilo realno" da ta hidroelektrana bude na mreži 2025. godine.

Vučić je naveo da će ta hidroelektrana "podići" ceo kraj, dodajući da je to ogroman novac i investicija. Reverzibilna hidroelektrana Bistrica u planu je od 80-tih godina prošlog veka, a vlast najavljuje da će ta hidroelektrana pored "Djerdapa 3" podići ukupnu proizvodnju električne energije za 15 odsto.

Kurir.rs/Beta