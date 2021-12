MACA POJELA JEZIK! Novinar N1 pokušao da isproziva Vučića, ali je dobio odgovor od kog je ostao bez teksta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić na godišnjoj konferenciji odgovarao je na pitanja novinara, a između ostalih, uz malo opširniji uvod, pitanje je postavio i novinar N1

- Ovo su uobičajene fraze i neistine koje svakodnevno ponavljate. Bili su pokušaji atentata na mene? Ne znam ni za jedan. Da li neki misle da je bilo planova, njihov je posao da to spreče. Da li mislite da je gore što nije bilo pokušaja ili da su neki pokušali da dignu rejting sebi pretnjama? Za krivično delo prisluškivanje napisan je akt, snosiće krivično pravnu odgovornost. Što se tiče Siniše Malog i plagijata doktorata, ja mislim da je on najbolji ministar finansija u celom regionu i da on odlično obavlja taj posao, ali ima nešto kod nas, ako uzmete u obzir Đilasa ili Tepić ili Aleksića, svakoga dana čujete kako nestručni ljudi upravljaju ovom zemljom.

foto: Beta/Miloš Miškov

Pogledajte ocene Malog i pogledajte ocene Aleksića. Ponavljači kritikuju najbolje. Ili pogledajte moje ocene i Đilasa ili Tepić. Pričate o crnoj listi SAD. Šta ćemo ako uskoro budu neki ljudi iz Republike Srpske na crnoj listi? Hoćemo i njima da zabranimo ulaz? Molim vas, ako bilo šta znate, podnesite prijavu, odmah ćemo ispitati. Što se tiče moje izjave da pristajem na poligraf, čudi me da me već nisu pozvali. Ne zaboravite, ja sam na poligrafu već bio. A šta je bilo sa Pajtićem i ostalima? Može poligraf da ne radi, ali ne možete da ga prevarite činjenicama.

Što se tiče jednostranačke Skupštine, ona nije jednostranačka, ima mnogo stranaka, čak i vi ste mnogo puta bili oduševljeni nastupima Šaipa Kamberija. Hvala što priznajete da su sada uslovi mnogo bolji, pa će ovi čiji ste štićenici učestvovati na izborima. Kažete da se brojem mrtvih manipuliše? To je jedna jako ozbiljna optužba. Mi smo kao država učinili sve da smanjimo taj broj. Skoro 60 odsto građana je vakcinisano, ali imajući u vidu kakvu podršku imaju antivakseri...

foto: Beta/Miloš Miškov

Od čega vi to polazite kada mislite da će neko da sakrije nečiju smrt? Svaka smrt je zabeležena, čiji bi to interes bio da se krije? Šta je to što je država još mogla da uradi? Otvorili smo bolnice, nabavili vakcine i lekove... Oni koji su promenili linaleum u liftu kada smo se suočavali sa SARS-om, oni sada govore o tome. Jedno moje pitanje vama, koju to bolnicu su oni izgradili? Maca pojela jezik? Što se tiče ministra Stefanovića, tu su nadležni organi. Imao sam nekoliko sastanaka sa njim. Iskreno, kada vodite državu i najveću stranku u njoj, ne smete da budete lični.

Ukoliko nema izvršenja krivičnog dela, ja moram mnoge stvari da oprostim i ne smem da se ponašam kao mnogi i DS koji su izbacivali redom, od Čedomira Jovanovića, Pajtića i pitaj Boga koga još. Moram da pružim dodatnu šansu, Nebojša je odgovoran, verujem da će se truditi da pokaže dobre rezultate u budućnosti. Ukoliko nema krivičnog dela, naravno, a za to nisam odgovoran ja - odgovorio je Vučić.

Kurir.rs

bonus video:

01:21 VUČIĆ: Ovog trenutka svi u Srbiji imaju struju