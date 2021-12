UŽIVO GODIŠNJA KONFERENCIJA ALEKSANDRA VUČIĆA: Srbija u poslednje dve godine zemlja sa najvećom stopom rasta u Evropi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se na konferenciju za medije i obraća se javnosti iz u Palate Srbija.

Vučić je rekao da će govoriti o našoj budućnosti i deci, i da će tema biti sve ono što će biti urađeno već 1. januara.

- Korona je kod nas pristuna od marta 2020. godine, gotovo dve godine. Izgubili smo mnogo divnih ljudi. Zbog koronavirusa ne postoji niko u Srbiji ko nije izgubio nekog svog ili ko ne zna nikoga ko je izgubio život zahvaljujući ovoj stravičnoj pošasti. Ali smo svi zaboravili da brinući o životima, pre svega naših najstarijih, na mlade ljude, na osnovce, srednjoškolce, studente, na mlade ljude koji su završili školovanje o kojima niko nije dovoljno brinuo ili posvećivao pažnju. Dece je nešto manje rođeno nego prethodnih godina i to je posledica, između ostalog, i zbog korone. Ja želim da počenom s tim šta smo uradili za decu i šta se primenjuje već od prvog januara - započeo je Vučić svoje izlaganje.

Vučić je zatim saopštio da je budućnost na mladima, kao i da mladi nisu zaboravljeni. Predsednik je onda istakao i kako će od prvog januara država Srbija za prvo rođeno dete dati 300 hiljada jednokratne pomoći, umesto 100 hiljada dinara.Takođe će biti davanja od 100.000 dinara za drugo i treće dete.

Predsednik je rekao da je viši natalitet kod siromašnijih nego kod bogatijih, i da će ovo znatno uticati na razvoj.

foto: Kurir

- Ono što je važna mera. Prava na novčanu pomoć za izgradnju ili kupovinu i učešće za stan, i država će doneti uredbu 5. januara kojom će biti regulisano to da majka deteta, a u slučaju smrti i otac, da može da dobije 10 do 50 odsto poklona države za stambenu jedinicu. Imate kuću u Babušnici od 40.000 evra, od države ćete dobiti 20.000 evra - rekao je predsednik.

Vučić ističe da su to stotine miliona evra koje su usmerene na natalitetnu politiku, i da ćemo konačno pokazati da je država spremna da sagleda ulogu majke u društvu i pomogne.

Nismo zaboravili na mlade, na njima je budućnost naše zemlje. Od prvog januara, za prvo dete, od države Srbije, biće 300 hiljada dinara jednokratna pomoć. Bila je 100 hiljada dinara. - rekao je Vučić.

- Za sva lica od 16 do 29 godina pripremali smo meru koja će se brzo realizovati, a to je mera naše podrške tim licima, kako bi oni u ovako teškim uslovima mogu da kažu da je država pokazala kako može da izdvoji sredstva za njih. Zato ćemo svim mladim koji imaju ličnu kartu do lica koja će do 2022. godine napuniti 29. godina, imaće pravo da se prijave za novčani iznos do 100 evra. Dovoljno je samo da se prijavite i ostavite novac u banci, i novac će leći do 1. februara - otkrio je Vučić.

On se zahvalio zdravstvenim radnicima, koji će dobiti 10.000 dinara podrške, i da će 10. februara biti uplaćena pomoć penzionerima od 20.000 dinara.

foto: Kurir

- Uvešćemo izmene zakona i preventivne mere u borbi protiv nasilja nad ženama i protiv vršnjačkog nasilja, rekao je predsednik Vučić.

- Stopa javnog duga je ispod nivoa koji smo očekivali, zahvaljujući i uštedama, a da nismo imali problema u energetskom sektoru ta bi stopa bila i niža, to pokazuje da smo domaćinski vodili privredu. Naša je procena da 2022. godinu završavamo sa stopom rasta od +7,5. Poljoprivreda nas je zbog suše koštala veće stope rasta. Industrija iznosi 6.5, građevinarstvo 16.5 - objasnio je predsednik.

Vučić kaže da je posle Irske, koja ima veliki broj multinacionalnih kompanija, Srbija u poslednje dve godine zemlja sa najvećom stopom rasta u Evropi.

- Takav plus niko neće imati, i to je veliki uspeh građana Srbije, i ja njima hoću da čestitam. Hoću da pokažem da možemo da pobeđujemo ne samo u sportu, već smo ujedinjeni uspeli da napravimo, u prethodne dve godine, najveću stopu rasta. Mi ovakvu stopu rasta nismo imali nijedanput od 2002, od kada se meri zvanično. Očekujemo da naš BDP za ovu godinu bude 53 milijarde, a pre 7 godina smo imali 33 milijarde evra. Po tome vidite koliko je Srbija napredovala. Sledeće godine očekujem 58 milijardi evra - ističe predsednik.

foto: Kurir

On je na osnovu neto plata objasnio da Srbija grabi napred, i istakao da ga je posebno obradovalo to što se sve više ljudi vraća u Srbiju.

- Mi imamo 92.300 više ljudi koji su se vratili u našu zemlju u odnosu na oktobar prošle godine. To je fantastična vest, uglavnom se vraćaju visokoobrazovani. Mi ćemo morati da uložimo mnogo u povratak vodoinstalatera, zavarivača, stolara... Svih zanatlija, moraćemo da uložimo u njihov povrata, i potrošićemo mnogo novca - rekao je Vučić.

Ove godine je otvoreno potpuno novih 18 fabrika, dok je položeno 6 temelja za nove fabrike ove godine.

- Mi smo najveći rast imali u rudarstvu, i to je pre svega zahvaljujući ZiĐinu, to su impresivni brojevi. Važno je da smo privatizovali Petrohemiju posle godina mučenja, čime su obezbeđeni radnici.

