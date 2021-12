BUKTI NOVI RAT NA RELACIJI ĐUKANOVIĆ - MIHAJLOVIĆEVA: Đuka: Zorana da podnese ostavku zbog TENT-a! Mihajlović: Nek si živ i zdrav!

Poslanik Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović udario je na stranačku koleginicu, ministarku energetike i rudarstva Zoranu Mihajlović, koju je pozvao da podnese ostavku. Ona mu pak poručuje da bude živ i zdrav i nastavi da je napada, jer nema pametnija posla.

- Da ima obraza, kao što nema, prva bi podnela ostavku jer je najodgovornija za sve što se u TENT dogodilo. Sramno je i što Ana Brnabić nije predložila njenu smenu Skupštini Srbije. Njena izjava je najogavnije licemerje - napisao je Đukanović na svom Tviter nalogu, komentarišući izjavu ministarke Mihajlović da više ne vidi Milorada Grčića, v.d. direktora EPS-a na toj funkciji.

foto: Printscreen/Twitter/adv_djukanovic

Mihajlovićeva s druge strane ne haje za njegove prozivke i poručuje da nije važno šta priča, već ko priča.

- Jako vodim računa o poslaniku Đukanoviću. Kada bih ja dala ostavku, on ne bi imao više posla, niti koga da napada. Ne želim da ostane bez posla. A dodatno, uvek je važno ko vas hvali i ko vas napada. Sa kojim tačno kredibilitetom to radi. Tako da, nek je živ i zdrav, i on i njegova porodica - poručila je ministarka za Kurir.

Kurir.rs/ Foto/Source:Filip Plavčić, Marina Lopičić