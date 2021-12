DRMA KRIZA NA KOSOVU! Kurti ima plan da preuzme ceo energetski sistem? Odalović: Za njega Briselski sporazum NE POSTOJI!

Veljko Odalović i Miroslav Begović istakli su da je Kurti svojom politikom naneo više štete nego koristi žiteljima Kosova i Metohije.

- Zbog stavova gospodina Kurtija, ja neću promeniti odnos prema Albancima. Prekinut je ceo proces zbog jednog autističnog stava koji ima gospodin Kurti. Mi sada imamo tu situaciju da nemamo nijedn odgovor i da srpske i albanske porodice nemaju nikakvu nadu da će se išta dogoditi u neko dogledno vreme. Da će se pristupati po zakonima i ja ne mogu da sednem u Prištini sa i jednim i drugim porodicama, jer ja ne mogu da uđem. Preko 1.800 slučajeva nestalih lica smo rešili ovim mehanizmom. Kroz mehanizam radne grupe da prištinska i beogradska delegacija sve zajedno prođe. Od toga je preko 1.400 bilo kosovskih Albanaca. I mi ni u jednom trenutku nismo prekinuli slučaj. Svako telo je identifikovano i predano porodicama - kaže Odalović.

foto: Kurir televizija

Kurti pod izgovorom neplaćanja gasi Srbima na Kosovu struju, a krajnji cilj je proterivanje.

- Pod izgovorom neplaćanja žele da preuzu ceo energetski sistem i da isele srpski narod sa prostora. Mislim da u tome neće uspeti, to država Srbija neće dozovliti, a po rezoluciji 12 44 mi imamo pravo da branimo svoj narod na teritoriji Kosova - istakao je prof. dr Miroslav Bjegović, dekan Fakulteta za studije bezbednosti .

Odalović je istakao da je njemu izuzetno žao zbog takve situacije na Kosovu.

foto: Kurir televizija

- Ono što je najgore je što gospodin Kurti želi da prekine Briselski sporazum, za njega ništa ne postoji, a plus što ne prestaje da provocira upadicama. On je sve što je do sada uradio, ja ne mogu da razumem koliko iracionalno razmišlja - kaže Veljko Odalović.

Prof. dr Begović istakako je da je dole turski ministar odbrane, a Turska je veliki partner Prištini.

foto: Kurir televizija

- Oni upućuju na Vojnu akademiju u Tursk, prvenstveno za školovanje pilota. Imaju podršku svih velikih sila. To jeste veliki problem za buduće dešavanje, kada kakva takva vojska uđe u alijansu. To predstavlja veliki problem za nas - istakao je Begović, dok je Odalović dodao da briselski sporazum i dalje traje, bez obzira na sve one koji ga krše.

