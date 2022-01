IZBORNA TRKA: Šta istraživanja prognoziraju? Da li izbor kandidata dovodi do tenzija? Gde je opozicija?

Od ideje da se opozicija ujedini i tako ujedinjena pobedi vladajuću Srpsku naprednu stranku do prvih tenzija i neslaganja prošlo je svega nekoliko nedelja. Prvi kamen spoticanja je odluka ko će biti predsednički kandidat. SSP Dragana Đilasa predložila je Zdravka Ponoša iz Narodne stranke, ali je upravo to tačka neslaganja sa Vukom Jeremićem. Osvajanje vlasti opozicija vidi kroz Beograd, ali još nije saopšten kandidat za prestonicu. Za to vreme potpredsednik SNS Aleksandar Šapić saopštava da će voditi listu za Beograd, što se očekuje da će se zvanično potvrditi 11. februara na organima stranke. U iščekivanju kandidata najveće stranke i još nekih opozicionih, očekuje se i dogovor SNS i SPS i to da li će ove dve strane pred birače izaći u jednoj ili dve liste. Izborna trka je počela. Šta istraživanja prognoziraju strankama 3. aprila? Da li izbor kandidata dovodi do sukoba? Gde je opozicija? Gosti Usijanja: Dejan Vuk Stanković, politički analitičar Vladimir Pejić, direktor agencije za istraživanje javnog mnjenja Faktor plus Urednica i voditeljka Silvija Slamnig

Gledajte Usijanje večeras od 19.20 časova na Kurir televiziji!