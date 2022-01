SRAMNA PROVOKACIJA I ZASTRAŠIVANJE SRBA U VELIKOJ HOČI: Zastava OVK okačena na ogradi ispod Crkve Svetog Jovana Krstitelja

Na ulasku u Veliku Hoču jutros je uočena zastava sa grbom i natpisom terorističke organizacije UČK. Meštane ove srpske enklave u Metohiji posebno je uznemirila činjenica da je zastava okačena na ogradi ispod Crkve Svetog Jovana Krstitelja, na čijem se imanju nalazi spomenik ubijenim i kidnapovanim Srbima. Ovaj spomenik se i sam često nalazio na meti napada albanskih ekstremista.

Nema sumnje da je po sredi otvorena pretnja Srbima koji su ovde ostali da žive i da je cilj da im se naruši mir i oni obeshrabre u svojoj odluci da ostanu i opstanu na svojim vekovnim ognjištima.

foto: Kancelarija za Kosovo i Metohiju

Indikativno je to da ovakav incident dolazi u danu kada na Kosovo i Metohiju stižu visoki zvaničnici Evropske Unije i Sjedinjenih Američkih Država, što otvoreno govori u prilog tome da mnogim Albancima nije stalo ni do dogovora ni do zajedničkog života sa Srbima i jedino na čemu posvećeno rade albanski ekstremisti jeste ugrožavanje bezbednosti i zastrašivanje Srba sa ciljem njihovog proterivanja sa Kosova i Metohije, saopštila je Kancelarija za KiM.

Svi međuanrodni akteri koji deluju na prostoru Kosova i Metohije, kao i institucije u Prištini, moraju učiniti sve da se vinovnici ovog dela, ali i svih drugih etnički motivisanih incidenata privedu pravdi.

Zabrinjavajuće je da je najveći broj etnički motivisanih napada na Srbe na KiM ostao nerasvetljen, što albanskim ekstremistima daje vetar u leđa za nove bezumne napade.

foto: Kancelarija za Kosovo i Metohiju

Svaki napad na Srbe, njihovu imovinu i pravoslavne verske objekte dodatno je podgrejan i inspirisan izjavama političara iz Prištine, koji gotovo svakodnevno od srpskog naroda prave legitimne mete i raspiruju versku i etničku netrpeljivost.

Pozivamo srpski narod u pokrajini da ostanu uzdržani i ne nasedaju na provokacije, a Kancelarija za Kosovo i Metohiju će i o ovom i svakom prethodnom incidentu i napadu izvestiti visoke zvaničnike EU i SAD, koji ove nedelje dolaze u Beograd i tražiti konkretan odgovor na pitanje kako će obezbediti mir i sigurnost na Kosovu i Metohiji.

Kurir.rs