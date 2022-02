ANA BRNABIĆ: Pomoć mladima i penzionerima je pametna i dobra ekonomska mera

Premijerka Srbije Ana Brnabić komentarisala je optužbe opozicije za mito Vlade Srbije koja je pomogla mlade sa 100 evra.

Brnabić je istakla da su mnoge druge zemlje na isti način pokušale da ublaže posledice korone.

- Mi smo bili u tome uspešni, do sada smo dali 8,7 milijardi evra podrške privredi i građanima, to je 18 odsto našeg BDP. Zahvaljujući toj podršci smo imali najmanji ekonomski pad. Krivičnu prijavu podnose oni koji su zaslužni za to da je između 400 i 600 hiljada ljudi ostalo bez posla tokom ekonomske krize - rekla je premijerka, gostujući u emisiji Hit Tvit na TV Pink.

Prema njenim rečima, ti ljudi dana podnose krivičnu prijavu koji je inicirao tu vrstu podrške prvo prema penzionerima, pa onda i mladim ljudima.

- To jeste pametna i dobra ekonomska mera. Taj novac ide u potrošnju, ali i da vide da nisu zaboravljeni od strane države, da im kažemo: "Izvinite zbog svega što smo morali da uradimo" - dodala je Brnabić.

Kada je Đilas uzeo 619 miliona evra je u redu, sa njim ste partner, on vam je šef, ali kada Vučić, vlada i vlast hoće da daju mladima 100 evra onda je to za krivičnu prijavu. Naša kasa niti je prazna, niti mislim da će oni ikada doći na vlast. Za mene je ovo prva kampanja ikada da vidim da neko umesto da govori o izgradnji i dolasku investitora, priča o rušenju, smanjenju plata...

Kako je podvukla, njoj nikada ne bi palo na pamet da neko može da se kupi sa 100 evra, te da ima drugačiju percepciju tih mladih ljudi.

- Ljudi koji misle da neko može da se kupi za 100 evra se preporučuju da vode ovu zemlju - podvukla je Brnabić.

Kurir.rs