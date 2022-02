PIJEM 3 VRSTE LEKOVA ZA PRITISAK, NE SMEM NIZ STEPENICE DA SIĐEM: Čedi Jovanoviću lekari ne daju u politiku!

Lider LDP-а Čedomir Jovanović emotivno je progovorio o svojoj porodici i rastanku sa sinom Mihailom.

Jovanović je otkrio i da bi voleo više vremena da provodi sa porodicom, umesto da se bavi dnevnom politikom.

- Meni lekari ne daju da idem niz stepenice, a ne da idem u politku, pijem tri vrste lekova samo za regulaciju pritiska, jer me je korona razbila. I to je nešto što ne mogu da kontrolišem. Sa druge strane, imam obavezu prema porodici, ja sam uvek želeo još jedno dete. Kad ih imaš četvoro, pa kad počnu da ti odlaze od kuće... Meni Mihailo kad ode od kuće, ja sam čovek koji je imao prilike da vidi kako nestaju mladi životi. Sećam se svog druga koji je poginuo, a dve devojčice su ostale iza njega. To je bilo toliko strašno da niko nije mogao da govori. U životu sve mogu da izdržim, ali kad vidim mog Mihaila da ide, kad se rastajem sa njim na aerodromu, meni kao da je neko iščupao srce - emotivno je otkrio Jovanović.

On je dodao da bi više želeo da se bavi svojom porodicom, nego dnevnom politikom.

- On je sada završio srednju školu i dobio je poziv za Harvard, za Stenford, za Jejl... Za najjače univerzitete na svetu. On će otići, ali će se vratiti ovde. Želim da živim sa svojom porodicom, da imam vremena za njih i da se odmaknem od te dnevne politike. Najlakše je da digneš gard i da biješ sve oko sebe - kaže Čedomir Jovanović.

