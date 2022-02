JEB*TE NE MOGU NI DA NAS UBIJU KAKO TREBA Čeda otkrio zašto je otišao iz Srbije pre atentata ZORANA SU MOGLI DA ODNESU SA KREVETOM

Lider Liberalno demokratske partije Čedomir Jovanović tvrdi da je premijer Zoran Đinđić imao loše obezbeđenje pre atentata i da je pre ubistva otišao iz Srbije jer policija nije mogla da mu garantuje bezbednost.

Jovanović je naglasio da je Đinđić do kraja verovao da će moći da se izbori sa pretnjama.

- Ja ne znam kako ljudima da objasnim koliko je Zoran Đinđić bio naivan čovek. Kad kažem naivan, ne mislim ništa uvredljivo, nego onako dečački naivan - rekao je Jovanović u emisiji "Crveni karton" na Kurir televiziji.

foto: Ana Paunković

Jovanović se prisetio pokušaja ubistva Đinđića na auto-putu kod današnje Arene u Novom Beogradu, kad su pripadnici zemunskog klana i Jedinice za specijalne operacije pokušali da kamionom prepreče kolonu automobile u kojoj se nalazio premijer.

- Zovem ga telefonom posle Limesa, kad drži konferenciju za novinare i ne zna da je to bio (Dejan Milenković) Bagzi, već kaže da je neko učio da vozi kola. A meni su već javili da je to Bagzi i da pokušavaju da mu jave, a on se ne javlja. Ja pozovem svoju prijateljicu da mu da telefon. I ja mu kažem da je Bagzi vozio kamion, a on zastane i kaže: "Je*ote, ne mogu ni da nas ubiju kako treba". Onda je posle toga dao onu izjavu da ako neko misli da će time što njega ubiju, sistem stati, da se vara. Zoran je dečački bio naivan u tim situacijama. Ja sam nekim svojim stavovima ispadao kao da sam stariji od njega - rekao je Jovanović voditelju Svetislavu Basari.

Jovanović se prisetio i jedne scene nekoliko dana uoči atentata.

foto: Ana Paunković

- Dolazimo u njegovu kuću u Užičkoj koja je bila manja od njegovog stana. Njega više nisu mogli da čuvaju na Studentskom trgu. Mi dolazimo pred kuću, pada neki sneg, kasno je, boli ga noga, a ne možemo da uđemo uopšte u dvorište kuće. Na kraju je neko preskočio kapiju i ušao unutra i video da je policajac zaspao. I posle svega toga, ja kažem da će tu neko ući i odneće ga sa sve krevetom - priča Jovanović.

Lider LDP-a je dalje naveo da su ga tada sklonili iz Beograda jer nisu mogli da ih čuvaju obojicu.

- I tada su meni rekli da ne mogu da nas čuvaju obojicu i da odem negde van grada da se sklonim. Ja odlazim u petak ujutru, letim za Pariz, odakle se kolima spuštam u Italiju. I tamo čitam u njihovim medijima kako je panika u mom i Zoranovom klanu i kako mene pokušavaju da spasu i da sam ja sklonjen u Francusku. Ja to gledam i mislim se ko je to rekao (Aleksandru) Tijaniću. Sedim ponedeljak na utorak, kasno je uveče i to je naš poslednji razgovor. I on je nervozan, boli ga noga, ja ga tešim, a on mi kaže da ima utisak da smo mi na prekookeanskom brodu, da mi on govori kurs, a brod ide nekim svojim putem. I sledeće posle toga što sam čuo je da su pucali na njega - rekao je Jovanović.

foto: Kurir televizija

Basara je dodao da je CNN-u trebalo pet minuta da pusti vest da je preminuo Zoran Đinđić, kao brejking njuz, a da je za to vreme na RTS išla muzika.

- Pojavio se jedan kajron i tek za sat i po vremena je puštena vest. Tog momenta sam zamrzeo (Vojislava) Koštunicu za sva vremena - rekao je Basara.

(Kurir.rs/S.V.)

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

02:31 ČEDOMIR JOVANOVIĆ U USIJANJU DANA DEMANTOVAO: Nije istina da sam sedeo sa Urošem Avramovićem vođom Hijena