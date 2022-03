KRAH: Kad bi svetske sile uspele da izbace Rusiju iz UN, Srbija ne bi imala šanse da SAČUVA Kosovo! KATASTROFA!

Ukoliko bi Zapad nekim manevrom uspeo da Rusku Federaciju izbaci iz Ujedinjenih nacija, što se pominje kao mogućnost u svetlu rusko-ukrajinskog sukoba, to bio bio kraj svetskog poretka kakav znamo, a Srbija bi svakako ostala bez najjačeg saveznika u toj organizaciji i tek bi tada teško uspevala da sačuva Kosovo i Metohiju, ocenjuju stručnjaci.

Naime, nakon što je prekjuče izglasana rezolucija Ujedinjenih nacija kojom se osuđuje napad Rusije na Ukrajinu, pojavile su se spekulacije da bi pojedine zemlje mogle da pokrenu inicijativu za izbacivanje Rusije iz UN, na šta je upozorio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Stručnjaci ukazuju da, iako su šanse da se Rusija izbaci iz UN u ovom trenutku male, više ništa ne treba smatrati nemogućim, a da bi to bukvalno urušilo svetski poredak, pa možda čak izazvalo i početak trećeg svetskog rata!

Treći svetski rat

- Odluka o izbacivanju Rusije iz UN ne može da se donese bez Saveta bezbednosti UN, odnosno saglasnosti svih njegovih članica, a stalna članica je i Rusija. Samim tim, Rusija, ali i Kina bi uložile veto, kao i, verujem, većina zemalja u svetu. Takva teza bi dovela u pitanje celokupni svetski poredak i nijednoj normalnoj zemlji ne bi palo na pamet da izbacuje Rusiju iz UN jer bi tada mogla da radi šta hoće u svetu, a to bi značilo treći svetski rat - ocenio je za Kurir bivši ambasador Milisav Paić.

Ističe da je reč o antiruskoj histeriji, te podseća da smo i mi bili žrtva takve agresije devedesetih godina.

- U svakom slučaju, pokušaj izbacivanja Rusije iz UN ne bi ostao bez širokih posledica po budućnost čovečanstva - zaključio je.

I politički analitičar Mišel Zobenica ukazuje da bi to značilo kraj celog svetskog poretka koji je nastao na kraju Drugog svetskog rata. On naglašava da bi Srbija time ostala bez ogromne podrške u UN koja nam je neophodna u borbi za očuvanje Kosova.

- Ako hipotetički govorimo o Srbiji, ona bi ostala bez ogromne podrške u UN, iako je tu i dalje Kina. No, naša zemlja svakako treba da bude na strani međunarodnog prava i verujem da će, kao što je i sve ove godine štitila interese Srbije u UN, Rusija to i dalje nastaviti - kazao je Zobenica za Kurir.

Bolje i ne zamišljati

Bivši šef diplomatije SR Jugoslavije Vladislav Jovanović ocenjuje ironično da je fantastična priča o izbacivanju Rusije iz UN, imajući u vidu da je ona ta koja je dala glavni doprinos za pobedu nad nacizmom u Drugom svetskom ratu, te da je osnivač UN.

- Nemoguće je to učiniti jer bi to bio kraj i UN i sistema bezbednosti koje su one osigurale. Taj vakuum koji bi nastao njenim izbacivanjem bi bio popunjavan svim i svačim i bolje je uopšte ne zamišljati takvu situaciju - jasan je on.

Karijerni diplomata Zoran Milivojević objašnjava da bi to značilo da se ukida i Povelja UN jer je ona stalna članica SB, a on je ključni organ koji donosi odluke, čijih bi svih pet stalnih članica moralo da se saglasi s tim.

- Apsolutno ne bi moglo da se razgovara o postojećem međunarodnom poretku u tom slučaju, a i sam pokušaj bi značio potpuno urušavanje međunarodnog poretka i ulaženje u krajnje opasnu situaciju koja može da se završi katastrofom - konstatovao je Milivojević za Kurir.

Obrad Kesić Zapad se poziva na međunarodno pravo samo kad im odgovara Da ne postoji legalni mehanizam da se Rusija isključi iz UN, smatra i spoljnopolitički komentator Obrad Kesić. - Mislim da je taj scenario malo verovatan, jer bi takav zahtev morao doći od SB, a to ne bi podržale ni Rusija ni Kina. Kina bi glasanjem za takav predlog sama sebi pucala u nogu, jer bi, ukoliko bi došlo do sukoba sa Zapadom, i njoj moglo isto da se dogodi - kazao je Kesić za TV K1. Istakao je da ne postoji legalni mehanizam da Rusija bude isključena iz UN, ali kaže da se, naravno, nikada ne isključuje takva mogućnost. - Znamo da se Zapad poziva na međunarodno pravo samo kada to njima odgovara - konstatovao je.

