VUČIĆ O DETALJIMA RAZGOVORA SA RUSKIM PREDSEDNIKOM: Putin nije NI LUD, NI HISTERIČAN, evo o čemu smo ragovarali

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras na RTS-u da je juče sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom razgovarao dugo.

- On je bio veoma fer. Daću vam jedan detalj iz razgovora. Pričali smo o svemu, o gasu, nafti, NIS... Razgovor je bio dobar i korektan. Nas dvojica se dugo poznajemo i ja ne mogu i neću da prihvatim pristup u kojem njega nazivaju Hitlerom i ludakom.

On nije ludak, niti se ponaša histerično. Vrlo je stabilno, smireno i racionalno govorio u razgovoru sa mnom. Postigli smo značajan deo saglasnosti i to je veoma važno za Srbiju. Želeo je da me informiše oko situacije u Ukrajini i oko Buče, planova...

Kaže da sve ide u skladu sa njegovim planovima. Ja sam mu rekao da to ne mora da mi govori jer je on predsendik male zemlje koja ne može da određuje sudbinu sveta i koja gleda da se skloni od svega, da sačuva napaćenu zemlju koja zna šta su ratovi i sankcije.

Putin mi je rekao da razgovara i sa predstavnicima još manjih zemalja, čak je naveo primer. Rekao je i da ima poseban odnos prema srpskom narodu - kazao je Vučić.

Predsednik kaže da je ponovio zaključke sa Saveta za nacionalnu bezbednost.

- Srbija je jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji - rekao je Vučić.

