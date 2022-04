UŽIVO! VUČIĆ O PRITISCIMA NA SRBIJU: Lebdi nam nad glavom NUKLEARNI UDAR NA SRBIJU, ne stvarni, već SANKCIJE PROTIV SRBIJE

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras se prvi put posle nedeljnih izbora 3. aprila obraća javnosti. Predsednik je izjavio da mu niko od protivkandidata nije čestitao pobedu na izborima, ali da to više govori o njima, nego o njemu.

- Meni to ne smeta, meni je ceo svet čestitao, a pre svega - građani Srbije - rekao je on i dodao:

- Vučić je istakao da su rezultati izbora razlika između onih koji imaju snagu, principe i moral i onih koji to nemaju. Ponosan sam na svoj rezultat, i to je samo obaveza više da odgovorno obavljam svoj posao, rekao je Vučić.

Tvrdi da je za njegovo vreme izgrađeno najviše puteva, da su penzije i plate najbrže rasle, da nije bilo ratova i sankcija.

Kaže da je ponosan na to što "nije sticao glasove na podizanju tenzija", već na "delima koja su ostavili iza sebe".

Razgovor sa Putinom

Predsednik kaže da je sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom razgovarao dugo.

- On je bio veoma fer. Daću vam jedan detalj iz razgovora. Pričali smo o svemu, o gasu, nafti, NIS... Razgovor je bio dobar i korektan. Nas dvojica se dugo poznajemo i ja ne mogu i neću da prihvatim pristup u kojem njega nazivaju Hitlerom i ludakom. On nije ludak, niti se ponaša histerično. Vrlo je stabilno, smireno i racionalno govorio u razgovoru sa mnom. Postigli smo značajan deo saglasnosti i to je veoma važno za Srbiju.

Želeo je da me informiše oko situacije u Ukrajini i oko Buče, planova... Kaže da sve ide u skladu sa njegovim planovima. Ja sam mu rekao da to ne mora da mi govori jer je on predsendik male zemlje koja ne može da određuje sudbinu sveta i koja gleda da se skloni od svega, da sačuva napaćenu zemlju koja zna šta su ratovi i sankcije. Putin mi je rekao da razgovara i sa predstavnicima još manjih zemalja, čak je naveo primer. Rekao je i da ima poseban odnos prema srpskom narodu - kazao je Vučić.

Predsednik kaže da je ponovio zaključke sa Saveta za nacionalnu bezbednost.

- Srbija je jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji - rekao je Vučić.

Govoreći o glasanju Srbije za izbacivanju Rusije iz Saveta za ljudska prava, Vučić kaže da je Srbija bila ucenjena. Vučić je podsetio na odluku EU da samo do 15. maja Srbija može da uvozi naftu jer bi bila trostruko skuplja.

- Nama lebdi "nuklearni udar" na Srbiju, a to su sankcije protiv Srbije, rekao je Vučić i dodao:

- Srbija neće da otima rusku imovinu, čak je spremna da se odrekne prava preče kupovine u NIS.

Drama na letu Moskva - Beograd

On je pročitao zvaničan izveštaj sa jučerašnjeg leta iz Moskve za Beograd. Kasnio je tri sata i 20 minuta. Nedaleko od ruske granice sa Letonijom smo upozoreni da probamo da vizuelno identifikujemo avion pored našeg. Pored je bio vojni lovac. Očigledno u ruskoj vazdušnoj zoni je bio NATO avion.

- Išao je pravcem s leva na desno, ali bez ugrožavanja bezbednosti našeg aviona. Onda je brzo nestao iz vidokruga - rekao je Vučić i pročitao izveštaj pilota Erbasa. Srbija će tražiti objašnjenje od NATO povodom incidenta, najavio je predsednik.

Objašnjava da je to rekao samo da bi objasnio razmere pritiska. Kaže i da mu je drag zapad, da beskrajno voli Rusiju, a najviše Srbiju.

Cene u Srbiji

Vučić tvrdi da je državna kasa jača nego ikada. Predsednik je uporedio i cene pojedinih proizvoda u regionu i u Srbiji, objašnjavajući da su u Srbiji cene niže.

- Ulje je ubedljivo najjeftinije u Srbiji. Jaja takođe, juneći but... - rekao je Vučić.

Podsetio je na reči Olafa Šolca da je "vreme jeftinih stvari prošlo".

Kaže da će donositi odluke u najboljem interesu Srbije u svakom trenutku, a još nijednu odluku o restriktivnoj meri protiv Rusije nismo doneli i "gledaćemo da tako ostane".

- Najlakše je postaviti Vučića na vetrometinu, a svi znaju da govorim istinu i koliko sam u pravu - izjavio je on.

Podsetio je da Srbija nije politički neutralna država jer je na evropskom putu, ali jeste vojno neutralna.

Kaže da razmišlja da tuži sve one koji zabranjuju da oružje koje je Srbija kupila dođe do Srbije.

- Hoće da Srbija bude slaba jer znaju da to što kupujemo jača naše borbene kapacitete - kazao je Vučić.

Objašnjava da je nemoguće razumeti razmere pretnji Srbiji.

On će tokom gostovanja na javnom servisu govoriti o svim aktuelnim temama.

