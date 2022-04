ZA MALO VLASTI BI UŠLI SA CRNIM ĐAVOLIM U KOALICIJU: Gajović i Miletić o izbornim kalkulacijama PREČICA DO VLASTI NIJE DOBRA!

Aleksandar Gajović i prof. dr Dejan Miletić istakli su za televiziju Kurir da nije dobro ići prečicom do vlasti, ali i da bi opozicija, kako tvrdi Gajović, uradila sve za malo vlasti

Postizborne koalicije tema su o kojima javnost Srbije priča već neko vreme. O tome kakva je postizborna kombinatorika pred nama govorili su gosti Kurir televizije Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije i Aleksandar Gajović, novinar i književnik i nekadašnji državni sekretar u ministarstvu kulture i informisanja.

04:34 Aleksandar Gajović: Opozicija bi sve dala da uđe u vlast, to je NEŽELJENI BRAK!

- Sa jedne strane radujem se činjenici da ćemo imati malo interesantniji parlament i da ćemo imati opoziciju koja će korigovati vlast. Sa druge strane treba imati osečaj za one ljude koji su vas glasali. Gledam Milicu Đurđević Stamenkovski koju odlično znam, sretao sam je često po emisijama, i kako spojiti Mariniku Tepić i nju? Neka mi to neko objasni, da li je to ikako moguće? Neko je glasao za Milicu Zavetnicu, a ona uđe u koaliciju sa Marinikom Tepić. Vidim da treba da imamo jednu sposobnu i kvalitetnu vladu, da imamo jedan novi politički ambijent - rekao je Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije.

foto: Kurir televizija

Aleksandar Gajović, novinar i književnik i nekadašnji državni sekretar u ministarstvu kulture i informisanja smatra da bi neke stranke uradile sve za malo vlasti.

foto: Kurir televizija

- Oni su opijeni i smatraju sebe pobednicima, a daleko su od pobednika. Ako bi se pogledale ove brojke tačno je da SNS ne može samostalno da vlada ni u Beogradu, ni u parlamentu. Bilo koja od ovih manjih stranaka, da ih tako nazovem, sve bi dali da mogu da okuse tu vlast koja sigurno donosi i privilegije i medijsku pažnju i mnogo toga još. Ne treba se uopšte šaliti sa ovom kombinatorikom. Ovi izbori koštaju 15,7 miliona evra. To su naše pare. Dragan Đilas traži ponavljanje izbora. Oni bi za malo vlasti ušli i sa crnim đavolim u neku koaliciju. SNS i Aleksandar Vučić to neće dozvoliti. To podrazumeva i određene kompromise. Posle onoga što su Boško Obradović, Dragan Đilas, Vuk Jeremić, i svi ostali šta su govorili o SNS i Vučiću ne vidim da mogu da sede u istoj vladi - rekao je za Kurir televiziju Aleksandar Gajović, novinar i književnik i nekadašnji državni sekretar u ministarstvu kulture i informisanja.

foto: Kurir televizija

Voditelja Gorana Anđelkovića zanimalo je gde je nestalo džentlmentsko čestitanje pobede.

- Oni bi prečicom do vlasti. To uopšte nije dobro ni za njih, ni za Srbiju. Logićno bi bilo da razmišljamo koliko će to biti dobro za zemlju. Sve ima svoju gradaciju, čoveku se, subjektivno, čini da može mnogo više. Čini mi se da Miloš Jovanović tu ima potencijala - rekao je Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:05 PREDSEDNIK VUČIĆ: Odbijanje Prištine da se održe izbori pitanje bezbednosti Srba