MINISTAR VULIN POTVRDIO ZA KURIR: Šarićeva grupa je bila veoma bliska s Belivukovim i kavačkim klanom!

Bez ulaženja u detalje, mogu to da vam kažem. Ispratićemo svaki trag i svaku informaciju, nema zaštićenih, to smo već pokazali. Za vreme mog rada u MUP uhapšeno je oko 90 policajaca, izjavio ministar unutrašnjih poslova

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin potvrdio je u intervjuu za Kurir da su Darko Šarić i njegova grupa bili veoma bliski s kriminalnom grupom Veljka Belivuka i kavačkim klanom. Posle hapšenja Šarića, što je bila udarna vest proteklih dana, Vulin najavljuje dalju i dublju istragu, uz poruku da neće biti zaštićenih. U delu razgovora o političkim temama, lider Pokreta socijalista objašnjava kako je razumeo poruke birača, otkriva zašto je ljut na koalicione partnere i nagoveštava da li će ga biti u novoj vladi Srbije.

Nedelju za nama obeležilo je hapšenje Šarića, a određen mu je i pritvor. Postoje li saznanja o povezanosti njegove grupe sa ubistvima koja su se dešavala u ratu škaljarskog i kavačkog klana?

- Pre nego što optužnica postane javna ne mogu da se izjašnjavam o detaljima.

A da li postoje operativni podaci o povezanosti Šarićeve grupe s Belivukovom kriminalnom grupom i kavačkim klanom?

- Bez ulaženja u detalje, mogu da vam kažem da su bili veoma bliski.

foto: Privatna Arhiva, Zorana Jevtić, Nemanja Nikolić

Hoće li ova istraga ići u pravcu hapšenja pojedinih policajaca, sudija i drugih iz sistema koji su navodno bili na platnom spisku Šarića?

- Ispratićemo svaki trag i svaku informaciju, nema zaštićenih, to smo već pokazali. Za vreme mog rada u MUP uhapšeno je oko 90 policajaca. Svaki put kad se desi hapšenje u policiji, ja sam tužan, ali znam da 42.000 zaposlenih u MUP zaslužuju pohvale i zahvalnost za sve što čine, a ne da ih poistovećuju s prljavim značkama.

Nezaobilazna tema našeg razgovora mora biti i politika. Čuli smo mnogo različitih analiza izbornih rezultata. Kako ste ih vi pročitali i šta vas je najviše iznenadilo?

- Nema iznenađenja, građani Srbije su rekli da hoće da ih vodi Vučić, da mi iz izvršne vlasti moramo bolje, da hoće nastavak politike vojne neutralnosti, očuvanja Republike Srpske, odbranu nacionalnih interesa na Kosovu i Metohiji, nastavak brige za položaj svih Srba, nastavak puta ka EU, ali bez odricanja od Rusije i Kine. Ekonomski razvoj i socijalnu pravdu.

Jeste li zadovoljni rezultatom vaše liste na parlamentarnim izborima i kako objašnjavate razliku u glasovima za Aleksandra Vučića na predsedničkim i za listu "Aleksandar Vučić - Zajedno možemo sve" na parlamentarnim izborima?

foto: Beta

- Razlika u glasovima između predsedničkih izbora i parlamentarnih je veoma velika, ali nije iznenađujuća. Posebno što se niko nije oglasio i prihvatio bar deo odgovornosti za takvu razliku. To je i deo odgovora na pitanje zašto je razlika tako velika. Ja vidim svoju odgovornost, a šteta je što i ostali iz koalicije nemaju osećaj da su mogli bolje i više. Ovako, nastavlja se sakrivanje iza Vučića. Uspesi zajednički, neuspeh njegov.

Vidite li sebe u novoj vladi?

- Šta ja vidim nije važno, važno je da li su rezultati mog rada dovoljni da o njima pozitivno sude i građani i predsednik Vučić.

Zašto je javna tajna da niste po ukusu Zapada, da ste "ruski čovek"?

- To nikad nije bila tajna. Od mog dolaska na čelo Kancelarije za KiM pa do danas, pre formiranja svake vlade pojača se medijska kampanja protiv mog članstva u vladi, a obnove se pritisci koji za cilj imaju da ne budem u vladi Srbije. Srbi koji misle o Srbima, koji ne ćute a još su i efikasni, nisu po volji Zapada. Nisam ni ruski, ni kineski, ni američki čovek, van granica Srbije priznajem da sam jedino još čovek Banjaluke i moje Manjače. Verujem u stvaranje srpskog sveta i potrebe da postanemo jedinstven politički narod, a da i u vremenu koje je pred nama ostvarimo i san o ujedinjenju mirnim putem, kao što su svoje snove ostvarili gotovo svi narodi u Evropi. Ja sam Srbin i sve što radim radim za Srbiju. Ali ako me pitate da li su nam veći prijatelji na Istoku ili Zapadu, lako ću vam argumentovati zašto mislim da je pozicija Rusije ili Kine mnogo bliža našoj nego politika EU. To je moj stav. Mera samostalnosti naše politike je koliko imamo članova vlade koji nisu po volji strancima, ali jesu Srbiji i koliko Vučić ima podrške među Srbima. On je predsednik svih Srba, i neka me demantuje koliko hoće, ali ako nije predsednik svih Srba, zašto mu se Srbi sa svih strana obraćaju za sve i uvek, a predstavnici međunarodne zajednice usmeravaju i molbe i pritiske baš prema njemu. Aleksandra Vučića su za predsednika svih Srba izabrali i Srbi i istorija, i on neće biti nedostojan tog izbora. Možda ovaj put stranci pobede i ja ne budem u vladi, ali srpski svet neće pobediti, kao ni sve ono što sam uradio za vreme svog političkog trajanja. Ja sam nevažan, ali ideje koje sam uveo u našu politiku, javni život i delatnu praksu su veoma važne. Vremena se menjaju, ako bi stranci uspeli da ostvare presudan uticaj na formiranje vlade Srbije, ja i ne treba da budem u njoj, jer odluke koje bi takva vlada donosila ne bi bile moje odluke i moj put. Pritisci na predsednika Vučića su toliko veliki i ozbiljni da ja ne želim ni na koji način da mu budem opterećenje.

foto: Beta

U Beogradu je prilično zamršena situacija. Niko u opoziciji nije ostao ravnodušan posle sastanka Vučića i Đilasa. Kako ste ga vi doživeli?

- Predsednik Vučić je čovek koji hoće da sasluša i nema predrasuda. On nije kao naša neuspešna opozicija koja priča o demokratiji i dijalogu, ali se zaklinje da s Vučićem, koji ima nezabeleženu podršku među građanima Srbije, neće razgovarati ni o čemu osim kako da ode, a treba da ode zato što ima svuda većinu. Retko sam čuo nešto gluplje. To je kao kad Ponoš provede celu kampanju ponavljajući budalaštinu da je Vučić "odlazeći predsednik", a onda ga baš taj Vučić ponizi razlikom u glasovima. Nijedan predsednički kandidat nije čestitao časnu i ubedljivu pobedu Vučiću, ali zato ceo svet jeste. Prijem Đilasa nije odnos prema njemu, već prema onima koji su glasali za njegovu listu. Ja o Đilasu mislim sve najgore, o petooktobarskim pučistima, tom žutom ološu u koji spada i on, nisam menjao mišljenje. Tajkun koji za vreme vlasti postane bogatiji za 619 miliona evra nema moje poštovanje, ali ljudi koji su za njega glasali imaju moje poštovanje. Predsednik ima obavezu da razgovora sa svima, ovi koji to ne razumeju neće nikad biti predsednici ničega, a najmanje Srbije.

Vidite li i vi izlaz u ponavljanju izbora u Beogradu do kraja godine, što je predlog s tog sastanka?

- Hajde da prvo rezultati postanu konačni i u Beogradu i u Srbiji. Zasad je jedino izvesno da će Srbiju narednih pet godina voditi predsednik Vučić, to je činjenica koja bitno određuje sve odluke o ponovljenim izborima, pa i formiranju većine.

O rezultatima Razbijanje klana Belivuk-Miljković, hapšenje Šarića, Eleza... foto: MUP Srbije Na kraju mandata ove vlade možete li da sumirate svoje rezultate kao ministra? U kakvom stanju ostavljate MUP? - Iza mene ostaje razbijanje klana Belivuk-Miljković, hapšenje Šarića, Darka Eleza, najduži period bez mafijaških ubistava u poslednjih osam godina, od kada se vodi ovakva vrsta evidencije, razbijanje 30 organizovanih kriminalnih grupa, istorijski rekordi u zaplenjenim količinama narkotika. Nikad viši stepen bezbednosti običnih ljudi, povratak pozornika na ulice i u kvartove, rešavanje problema s diplomama onih koji su završili KPU, formiranje Jedinice za bezbednost na rekama, Jedinice za suzbijanje ekološkog kriminala, sportske jedinice, nikad efikasniji rad Sektora za vanredne situacije i bolja opremljenost, nikad viši standard pripadnika MUP i nikada bolja opremljenost policije. Za godinu dana nije malo, ali ostaje i žaljenje što nisam uspeo da donesem novi zakon o policiji.

Ko se boji naoružavanja Srbije Đukanović i Kurti kao korisni pioni za borbu sa Srbijom Šta stoji iza poslednjih napada na Srbiju iz Crne Gore i Prištine zbog nabavke naoružanja? Zašto Đukanović i Kurti u Srbiji vide opasnost? foto: Profimedia, MUP Srbije - Đukanović i Kurti pokušavaju da se još jednom pokažu kao korisni pioni za borbu sa Srbijom. Znaju oni da mi nemamo nikakvu želju za oružanim sukobima. Crna Gora je članica NATO, a plaši se da će je Srbija vojno napasti, ako je strah iskren, pa zašto ste u NATO ako mislite da vas neće zaštiti i odakle vam ideja da će Srbija da zarati sa čitavim svetom. Zašto, da bi preuzeli od Đukanovića kontrolu nad putevima droge ili šverca cigareta koji prolaze kroz Crnu Goru? Kurti samo pokušava da još jednom mobiliše zemlje koje su priznale Kosovo kao državu da mu pomognu vojno nakon što izazove sukob sa Srbima. Mi Srbi nemamo nijednu dečju glavu za gubljenje, a verujem da i zemlje koje su priznale Kosovo nisu željne da njihovi državljani ginu za teritoriju s koje dolazi više kriminala i droge nego što dođe književnika i inženjera. Iz kojeg centra dolaze najveći pritisci na Srbiju povodom rata u Ukrajini? - Od onih političara koji više žele poraz Rusije nego mir u Ukrajini.

I. Kljajić/ Kurir.rs