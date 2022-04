VUČIĆ O PADU POPULARNOSTI EU U SRBIJI: Ljudi čuju reči iz Brisela koje znače pritiske, značajan deo građana je PROTIV TOGA

Predsednik Aleksandar Vučić poručio je da je Srbiji mesto u EU i da moramo da nastavimo da se borimo za dostojanstven put u Evropu, ali i da čuvamo svoje.

- Za nas je važno da budemo na evropskom putu, i zbog vrednosti i ekonomskog napretka, i zbog toga što morate da mi kažete gde bi to drugo Srbija pripadala ako ne tom društvu. Sa druge strane, ja razumem i ljutnju građana Srbije. Neke zemlje članice bi morale da povedu računa i pokažu više poštovanja i prema našoj zemlji i drugim članicama - kazao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara o istraživanju Blica, a u kome se govori o padu popularnosti EU u Srbiji.

Ukazao je da stranka koju vodi oslikava stav javnog mnjenja.

- Za nijansu je izraženiji proevropski od ovog drugog stava. Mnogo je razloga za pad popularnosti. Ljudi u Srbiji neretko čuju iz Brisela reči koje znači pritiske oko Kosova i Metohije, kao i pritiske oko uvođenja sankcija Rusiji. Značajan deo građana je protiv toga - rekao je predsednik.

Povodom razgovora sa američkim senatorima, sa kojima se sastao pre par dana, rekao je da je imao ne lake razgovore.

- Čini mi se da smo kroz razgovor sa senatorima pokrenuli važne teme iz bilateralnih odnosa. Imali smo dobar razgovor koji produbljuje našu saradnju”- rekao je Vučić novinarima, nakon što je uručio Orden predsedniku Evrodžasta Ladislavu Harmanu.

Preneo je da je sa senatorima razgovarao o temema koje, kaže, nisu ni lake ni jednostavne za nas - o Ukrajini, odnosu Zapada prema Rusiji, pozicioniranju Srbije.

- Ja sam ponovio stavove Srbije koji su zauzeti u zaključcima Saveta za nacionalnu bezbednost, koje je vlada usvojila- rekao je Vučić.

On je izrazio uverenje da će Srbija naštaviti dalju saradnju po svim ključnim pitanjima i dalje unapredjenje odnosa sa SAD.

Predsednik je ukazao i da se u krizi oko Ukrajine Srbija ponaša odgovorno.

- Ponašamo se jasno, podržavamo međunarodno javno pravo, ne šaljemo oružje, Srbija se postojano i veoma odgovorno zalaže za mir. Mnogi nemaju razumevanja za poziciju Srbije i oni ne mogu da razumeju kakvo je iskustvo građana Srbije sa tom agresijom i ne mogu da razumeju drugačije emocije. Ne mogu i neće da razumeju poziciju Srbije u UN, gde smo uvek imali podršku Rusije, a ne tih zemalja koje bi danas da nas teraju u politiku sankcija - istakao je predsednik Vučić.

Vučić je na pitanja novinara rekao da ne želi da komentariše pisanje različitih medija.

- Vi vidite jednu potpunu neobjektivnost. Navijačku ostrašćenost za rusku stranu, i suprotno, na drugoj strani potpuni antiruski stav. A mi imamo nešto što je mnogo važnije. Pozicija Srbije je ključna. Ponosan sam što u Srbiji ne postoji ni antiruska ni antiukrajinska histerija. Što ne dozvoljavamo da se uništi spomenik pesniku Tarasu Ševčenku u Novom Sadu, i što ne izbacujemo Dostojevskog, Čajkovskog i Gogolja - kazao je on.

Predsednik je istakao i da je zanimljivo da mnogi Rusi koji dolaze u Srbiju su orijentisani protiv Putina, dok su mnogi Ukrajinci koji su u našoj zemlji protivnici vlasti u Kijevu.

- Mi smo jedina zemlja u Evropi koja nije uvela nijednu restriktivnu meru protiv Rusije. Nama to donosi različite probleme, i nema nikakve sumnje da plaćamo visoku cenu. To je sve što mogu da vam kažem sada, ali ponekad u međunarodnoj politici, gde moral i pravo ne postoji, dobro je da postoji neko ko se drži principa, kao što mi to radimo - kazao je on.

(Kurir.rs, Blic)