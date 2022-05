SPECIJALNI RAT! Šta se krije iza masovnih dojava o bombama: HOĆE DA PARALIŠU SRBIJU KAKO BI JE PRITISLI DA UVEDE SANKCIJE RUSIJI!

Posle brojnih lažnih dojava o bombama u avionima "Er Srbije", tržnim centrima i na drugim prometnim mestima širom Srbije, koje su se povezivale s političkim pritiscima na Srbiju, na meti ovako opasnih pretnji juče su bila deca. Gotovo u isto vreme stiglo je više od sto dojava o bombama u školama u Beogradu, ali i u zgradi "Beograđanka", jednom od simbola glavnog grada, kao i na niškom aerodromu "Konstantin Veliki".

Učenici, posetioci, putnici i svi koji su se zatekli u ovim objektima hitno su evakuisani, a nakon kontradiverzionog pregleda pripadnika policije utvrđeno je da je reč o lažnom uznemiravanju. Napeto je bilo i kasnije tokom dana, jer su pretnje o postavljenim eksplozivnim napravama stigle prvo na adrese 97 osnovnih i srednjih škola, a zatim je i uoči poslepodnevne nastave na meti bila 21 škola.

Nove jezive pretnje o navodnim bombama stigle su i juče po podne, i to za više lokacija širom Beograda.

- Eksplozive smo postavili na sledeće lokacije: Brankov most, most Gazela, Novi železnički most, Most na Adi, Pančevački most, Narodni muzej, Delta City, TK "Zmaj", Ada Mall, Tržni centar Stadion, Tržni centar Konjarnik, Beogradski zoološki vrt, Javni akvarijum i tropikarijum, McDonald's Bežanijska kosa (Partizanske avijacije, Beograd), Evrodom beogradski aerodrom, Glavna stanica Beograd, Predsednikova kuća, Gradsko veće, Svaka elektrana, Svaki objekat za prečišćavanje vode, Ruska ambasada Beograd... To smo uradili jer nam je dosta podrške Srbije Rusiji, a to su letovi Er Srbije za Moskvu i Sankt Peterburg, kao i odbijanje sankcija Rusiji. Je*ite se, kokoške, kukavice. Nastavićemo da radimo ovo dok ne prestanete - navodi se u pretećoj poruci.

Međunarodni terorizam

Ovaj talas masovnog lažnog prijavljivanja postavljenih bombi morao bi hitno da bude zaustavljen zato što sada već ozbiljno blokira normalno funkcionisanje svakodnevnog života, a iza svega gotovo sigurno stoje politička napetost zbog rata u Ukrajini i nikad veći pritisci na Srbiju da se pridruži sankcijama protiv Rusije, ocenjuju bezbednjaci za Kurir.

Direktor Međunarodnog instituta za bezbednost Orhan Dragaš uveren je da su dojave o bombama deo pritiska na Srbiju.

- Nije reč o neslanoj šali đaka zbog kontrolnog, to je mnogo ozbiljnija akcija i ozbiljnija pretnja. Pritom, pretnja bombom na međunarodnom aerodromu, kao što je sad bio slučaj u Nišu, izuzetno je ozbiljna pretnja i ona prelazi okvire naše unutrašnje bezbednosti, ide u sferu međunarodnog terorizma. Srbija jeste izložena raznim vrstama pritisaka, isključivo zbog politike koju vodi državni vrh i predsednik Vučić. Mnogima se to ne sviđa, kako u Srbiji, tako i u svetu. Podsećam vas na svakodnevne dojave o postavljenim bombama u avionima "Er Srbije", jer je neko želeo da blokira našu kompaniju da leti za Rusiju. To je tipičan napad iz inostranstva i veliki pritisak na našu zemlju. U istom svetlu vidim i ovo masovno dojavljivanje postavljenih bombi na najrazličitijim mestima, uglavnom u školama. Njihov cilj je da parališe naš svakodnevni život, da potpuno odseče naše bezbednosne službe od svojih redovnih poslova i da ih "zarobi" tako što će morati da proveravaju svaku od ovih dojava - objašnjava Dragaš za naš list.

Širenje psihoze i straha

On smatra da zbog toga naši organi moraju da što brže otkriju i počinioce, ali i motive za ovakvo masovno lažno prijavljivanje postavljenih bombi.

- Mi imamo i vrhunske profesionalce i tehničke kapacitete da to obavimo i, što je najvažnije, to treba da uradimo brzo, kako bi se onemogućio glavni cilj ovih akcija, a to je unošenje psihoze nesigurnosti i straha među građane - poručuje naš sagovornik.

I politikologinja Marija Đorić smatra da su i ovi događaji zapravo politička poruka koja ima veze sa aktuelnim sukobom.

- Najava podmetnutih bombi u školama širom Srbije jeste vrsta političke poruke koja ujedno predstavlja i politički pritisak na našu državu zbog činjenja ili nečinjenja određenih ustupaka. Kako se konflikt u Ukrajini bude sve više zahuktavao, tako možemo očekivati sve veći pritisak na Srbiju, jer sam uverena da je u nekoj vezi sa onim što se dešava u Ukrajini. Ne bih mogla još da identifikujem sa čije strane dolazi, ali sigurna sam da su naše bezbednosne službe već to otkrile. Ono što svakako zabrinjava je to što su u pitanju deca, odnosno škole su meta ovih pretnji. Sada je sve pod kontrolom, ali treba napomenuti da svaka vrsta ovakvog događaja mora biti proverena do kraja upravo zbog bezbednosti građana - ocenila je ona.

Podsetimo, kada su pre mesec dana pretnje podmetnutim bombama stigle na adrese najprometnijih tržnih centara u Srbiji, otkriveno je da su poruke poslate sa iste mejl adrese i sa istog mejl servisa koji je baziran u Švajcarskoj. Utvrđeno je i da je ova šema korišćena i u prethodnom periodu kada su u nekoliko navrata pretnje primili i aerodrom "Nikola Tesla" i kompanija "Er Srbija". Prema operativnim saznanjima, dojave su upućene sa teritorija jedne evropske zemlje i Ukrajine.

Više tužilaštvo Intenzivno istražujemo sve slučajeve U toku je intenzivan rad na otkrivanju izvršilaca krivičnih dela u vezi s lažnim dojavama o bombama koje stižu svakodnevno na veliki broj adresa u Beogradu i drugim gradovima širom Srbije. Pripadnici MUP u saradnji s Tužilaštvom za organizovani kriminal i Višim javnim tužilaštvom u Beogradu intenzivno istražuju ove slučajeve, a u rad je uključeno i Posebno odeljenje za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, saopštilo je Više tužilaštvo. - Zbog velikog broja dojava o bombama svi raspoloživi kapaciteti kontradiverzionih jedinica MUP angažovani su na pregledu objekata i ustanova na čije su adrese upućene dojave, koje su do sada sve bile lažne i, kako se sumnja, usmerene na izazivanje panike i uznemirenja građana.

Jezive poruke "Ubijaće vas automobilima, noževima, bombama" Škole su pretnje o postavljenim bombama dobile u elektronskoj pošti, a sadržaj jednog od mejlova prenosimo u celosti: "Čudan osećaj smirenosti kao da čekamo normalan dan, ista rutina kao i uvek. Mrzimo sebe, ali želimo da povredimo svakoga ko nam se nađe na putu. Osećaj da je sve oko sebe samo san nas ne napušta. Ne vidimo razloga da pišemo nešto drugo. Na kraju, možemo reći da nismo prvi i daleko od poslednjih. Ubijaće vas automobilima, bombama, noževima, svime što vam dođe pod ruku. Ološ poput nas uništiće sve oko sebe, jer je svet truo, svi ste truli iznutra." Tekst je napisan na ćirilici s naslovom "Na teritoriji škole postavljena ogromna količina eksploziva".

