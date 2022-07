Miletić za Kurir TV: DEO OPOZICIJE BI REVOLUCIJU, A NE BOLJITAK SRBIJE Paunović: Odbijanjem razgovora ignorišu volju naroda

Gosti Redakcije i voditelja Olje Lazarević i Vladimira Karalejića bili su poslanica SPS Snežana Paunović i dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije.

Najavljeni početak konsultacija sa predsednikom Vučićem, već je podelio političke aktere u našoj zemlji.

Desno orijentisane opozicione stranke najavljuju da će se odazvati Vučićevom pozivu na konsultacije o sastavu nove Vlade, ukoliko taj poziv usledi.

Međutim, pojavljuju se i glasovi koji kategorički odbijaju mogućnost odlaska na konsultacije.

Dejan Miletić smatra da deo opozicije u Srbiji i dalje ima iskrivljenu sliku o načinu svog političkog delovanja.

- Ne vidim zašto neko nebi išao na konsultacije s predsednikom, to nije normalno političko ponašanje. Čak i ako nešto ne želi da učestvuje u novoj Vladi to može da saopšti na tim konsultacijama. Po meni, što bude širi konsenzus, biće i stabilnija Vlada. Besu i mržnji nema mesta. Mi imamo razmišljanje u delu opozicije da što bude gore Srbiji, njima će biti bolje. Ideja bavljenja politikom je napredak Srbije. Opozicija ne znači rušenje države nego korektivni faktor da se održi kurs u interesu svih nas. A kod nas je opozicija revolucionarna snaga, a to je van pameti - rekao je Miletić.

Sa druge strane, Snežana Paunović iz SPS kaže da je nije toliko važno kakva će biti kadrovska rešenja već kakav će tim biti formiran u Nemanjinoj 11.

- Odlazak na konsultacije je pokazivanje političke kulture. Odbijanje pojedinih stranaka nalikuje na dečje bolesti. Ignorisanje takvih razgovora je ignorisanje narodne volje. Najtužnije je što se cela srpska javnost bavi trivijalnim stvarima poput očekivanja pojedinaca i koalicija. To je najmanje važno jer ko god bude sedeo u Nemanjinoj 11 imaće težak zadatak, jer će se pritisci na našu zemlju pojačavati protokom vremena - smatra Snežana Paunović.

