EKSKURZIJA, AL NA NAŠ RAČUN: Skupština raspuštena, a poslanici se baškarili u luks hotelu u Napulju! Spiskali 11.000 evra!

Narodni poslanici, njih petoro, kao i sekretarica i prevodilac, bili su krajem juna, usred letnje sezone, ali i usred raspuštene Skupštine na svojevrsnoj ekskurziji u Italiji. Naravno, o trošku parlamenta, tj. građana Srbije! Njihova tri dana u Napulju, u hotelu s pogledom na more i bazenom na krovu, koštala su poreske obveznike gotovo 11.000 evra, odnosno oko 1,3 miliona dinara!

Poslanici su put Italije otišli 19. juna kako bi učestvovali na konferenciji "Konvencija iz Palerma: Budućnost borbe protiv transnacionalnog organizovanog kriminala". Delegaciju su činili poslanici Veroljub Arsić, koji je šef skupštinske delegacije u Parlamentarnoj skupštini Mediterana, te Tijana Davidovac, Ivana Nikolić, Ana Beloica i Nataša Mihailović Vacić, sekretar stalne delegacije PS Ana Trajković i prevodilac Mediterana Jelena Bumbulović.

Nije se štedelo

Upitno je, naime, zašto je na događaj od očito ne posebnog značaja, jer vest o njemu nije objavila čak ni Skupština, otišla sedmočlana delegacija, i to u momentu dok je skupštinski saziv odavno bio raspušten i u iščekivanju novog koji bi trebalo da se konstituiše naredne nedelje. Pritom, ni u kakvom pogledu se nije štedelo na ovaj put, naprotiv.

Sedmoro skupštinskih uposlenika odselo je u luksuznom hotelu "Renesans Nejpls Mediteraneo", koji se nalazi u jednoj od najboljih oblasti u Napulju, a raspolaže fenomenalnim sadržajem - između ostalog, i bazenom na krovu, s kog puca pogled na more. Njihov smeštaj za ta tri dana koštao je 735 evra po osobi, odnosno 5.145 evra ukupno za celu delegaciju. Oni su za ovaj put dobili i dnevnice, koje su iznosile 60 evra po osobi, odnosno 420 evra ukupno. Ni avionske karte nisu bile jeftine, imajući u vidu da je, prema odgovorima koje smo dobili iz Skupštine, bila velika popunjenost u avionu. Tako je cena karte po osobi iznosila od oko 68.000 dinara do 118.000 dinara, te je ukupno za njih potrošeno 5.333 evra.

Nikakva korist

Interesantno je da o ovom događaju nije izvestila čak ni sama Skupština, te se postavlja logično pitanje koliko je on uopšte bio bitan da bi išla ovolika delegacija. U parlamentu pak ne vide ništa sporno u tome.

- Ne postoji službena obaveza objavljivanja svake aktivnosti Narodne skupštine na veb-sajtu - odgovorili su iz informativne službe Skupštine na pitanje Kurira.

Predsednik Koalicije za nadzor javnih finansija Dragan Dobrašinović za Kurir ocenjuje da od odlaska ove delegacije u Italiju Srbija očito neće imati ništa, jer su u pitanju ljudi koji, kaže, uopšte nisu u toj oblasti koja je bila tema konferencije.

foto: Beta

- To jeste važna tema i sigurno da Skupština treba time da se bavi, a posebno nadležni odbori. No, problem je ovde što su otišli ljudi koji ničim neće doprineti tome da se stanje u oblasti koja je bila tema konferencije poboljša, jer niko od njih uopšte nije u toj materiji. Postavlja se samo pitanje ko su ti ljudi koje mi plaćamo da bi učili nešto što nikada neće primeniti u svom radu. Šta će to što su oni bili tamo dobro doneti ljudima u ovoj zemlji, imajući u vidu da su u pitanju osobe bez ikakvog pedigrea u toj oblasti - konstatovao je Dobrašinović.

Troškovi skupštinske delegacije u Napulju avionske karte 5.333 evra

hotelski smeštaj 5.145 evra

dnevnice 420 evra

Ivana Žigić/ Foto/Source:Zorana Jevtić