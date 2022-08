IVICA DAČIĆ ZA KURIR TV: Ako nekom želite da naudite, samo objavite KOJU FUNKCIJU ĆE OBAVLJATI! To se onda sigurno neće desiti

Dačić ističe da je svima u interesu da se što pre izabere rukovostvo i da sada izborne liste nisu najbitnije, već poslanički klubovi.

- Nije da nisam zaposlen, juče mi je istekao mandat i ja sam se našalio da nemam šta da radim. Čekamo saziv nove Vlade, sledeća stvar koju Skupština radi su zakoni koji su neophodni za formiranje Vlade. Situacija je danas u Skupštini takva da već sada izborne liste nisu najbitnije već poslanički klubovi. Kada se završe izbori, izborne liste dobijaju mandate i poslanici formiraju razne poslaničke klubove. Sada već ima 15 poslaničkih klubova koji su formirani, SPS je drugi po snazi u Srbiji. Mi imamo 23 poslanika, a sledeći poslanički klub su Marinika Tepić. Danas će biti rasprava o kandidatima za rukovodstvo Skupštine. To je nešto što je dnevni red koji je utvrđen Ustavom. Ako nema nekog dogovora da se to sve završi u roku od jednog dana, to može da potraje. Vladeta Janković će voditi sednicu, podsetiću da je prošli put Mićunović u 18 časova završio. Mislim da je svima interes da se što pre izabere rukovodstvo Skupštine. Od juče idu ti rokovi - rekao je Dačić gostujući u Jutarnjem programu Kurir televizije

foto: Kurir televizija

Lider Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić odbacio je i spekulacije pojedinih medija da će u novoj Vladi preuzeti resor unutrašnjih poslova.

- Da li u nedostatku tema, ili je leto pa su te kadrovske teme zanimljive. Svakog dana imate različite konstrukcije ko će šta obavljati. Ja nisam razgovarao sa predsednikom o konkretnom načinu kako će biti realizovano naše učešće. Nismo pričali o mom mestu, tako da su sve to spekulacije. Jednog dana se pisalo da ću biti premijer, pa ministar unutrašnjih poslova, pa se spominjala odbrana. To su sve spekulacije, onda neko misli da imate nešto protiv tih ljudi koji obavljaju te funkcije. Ako nekom želite da naudite, onda samo objavite koju funkciju će obavljati i to se sigurno neće desiti. Više puta sam branio Vulina na primer u smislu rezultata. Priskljuškivanje predsednika, hapšenje velike kriminalne grupe. Samo to prisluškivanje predsednika je bilo značajno da se reši, kako se ne bi ponavljalo više. Ispada da treba da se takmičimo između sebe, želim da to sve stavim po strani. Za Selakovića smatram da je nastavio ono što je bilo dobro, a to je da negujemo naša prijateljstva, a pogotovo u eri gde treba da pazimo. Ne bavim se kadrovskim spekulacijama, to je stvar oko koje ću razgovarati sa predsednikom Vučićem - rekao je Dačić.

foto: Kurir televizija

Dačić je naglasio da je ponosan na sve rezultate prethodne Vlade Srbije i poželeo svim poslanicima puno uspeha.

- Ponosan sam na sve rezultate koje smo postigli u proteklom mandatu. Poslanik sam 30 godina u svim sazivima, sada se vraćam na mesto šefa poslaničkog kluba, Đorđe Milićević će mi biti zamenik, a za dalje ćemo videti. Ja se gnušam spekulacija zato što znam da kad ih ima mnogo, one se ne ostvaruju. Želim svim poslanicima puno uspeha - rekao je lider SPS Ivica Dačić.

Kurir.rs/M.L.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

06:13 Dačić o sastavu nove vlade: KO ĆE BITI NOVI PREMIJER?