NEĆE BITI KAKO JE KURTI ZAMISLIO! Gradonačelnik Severne Mitrovice za Kurir TV: Priština već smišlja kako da opet DESTABILIZUJE KIM

Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Nemanja Starović i gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević istakli su da je najvažnije jedinstvo Vlade Republike Srbije i Srba na Kosovu i Metohiji.

- Vlada u Prištini ne namerava da odustane od odluka koje ni ne mogu da se sprovedu na terenu. Nama su bile potrebne garancije da neće biti pogroma i proterivanja i mi smo dobili potvrdu od predsednika republike Srbije Aleksandra Vučiča, koji nam je ulio i nadu i sigurnost - kaže Milan Radojević, gradonačelnik Severne Mitrovice.

foto: Kurir televizija

Nemanja Starović istakao je da je dobro što specijalni američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar i specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak dolaze u Prištinu.

- To je još jedna šansa za koju se nadamo da će uroditi plodom da se Kurti odgovori od ovoga. U ovom slučaju je najvažnija njegova jasna namera da eskalira situaciju na terenu - kaže Nemanja Starović.

Radojević je naveo da su Srbi sa Kosova dali apsolutni podršku predsedniku Srbije da pronađu kompromis da se ova situacija reši.

- Ljudi iz Prištine će naći nov problem, ako se ovaj reši, oni će uraditi sve da izazovu nestabilnost. Mi ne vidimo da oni imaju bilo kakvu volju da postignu dogovor - kaže Radojević.

foto: Kurir televizija

Starović je naveo da nam je u političkom sistemu najvažnije političko jedinstvo.

- Bez obzira na sve razlike, najviše nam je važno jedno političko jedinstvo. Srbi sa Kosova i Metohije pokazali su nam jedan visok nivo zajedništva i mislim da bi naši poslanici trebalo na njih da se ugledaju - istakao je državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova i dodao:

- Mislim da je i predsednik Aleksandar Vučić naglasio i da ne stoje sve zemlje Kvinte iza Aljbina Kurtija - kaže Starović.

Radojević je naveo da je učestao napad ROSU na sever Kosova.

- Ne bi me iznenadilo da dođe do novog upada. Mi smo pokazali da smo kompaktni i jedinstveni, a ako dođe do neke akcije doći će i reakcije građana. Mi smo reagovali na jednostrane poteze Prištine i od Međunarodne zajednice tražimo da reaguje i zaustave sve poteze koje bi situaciju odvelo u nekom drugom smeru - kaže Radojević.

Kurir.rs

