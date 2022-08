DOĐE MI DA ISKOČIM IZ KOŽE KAD ČUJEM DA HVALE KURTIJA! Deđanski i Rajić za Kurir TV: Opsednut je idejom istrebljenja Srba

Predrag Rajić iz Centra za društvenu stabilnost i prof. dr Stevica Deđanski predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje analizirali su u Jutarnjem programu Kurir televizije politiku koju vodi premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti.

Prof. dr Deđanski smatra da Srbija vodi politiku mira, dok Aljbin Kurti želi da izazove eksalaciju sukoba.

- Obraćanje predsednika i sastanci danas samo nastavljaju politiku Srbije, mi imamo samo dobre vibracije i dobre namere. Jedino mi to radimo, bez zapaljivih reči da niko ne može da uperi prstom u nas. Degutantno je postalo koliko mi nudimo mir i zdrav razum. Ja ne znam kome može da odgovara eskalacija sukoba. Ovo što je juče rekao predsednik je nastavak toga. Ja sam jako skeptičan, jer sa druge strane imamo Aljbina Kurtija. SAD sada ima poprilično normalniji stav, ali nisu promenili mišljenje. Kurti ima očigledno podršku i još nekih drugih sila koje žele zapaljivu retoriku. Dođe mi iz kože da iskočim kada vidim da neko kaže za Kurtija da je inteligentan i da je dobar - rekao je Deđanski.

"Kurtijeva politika je ekstremizam, opsednut je idejom istrebljenja Srba", kaže Rajić.

- Kurtijeva politika je ekstremizam, reč je o radikalu. On je dugo godina bio levi ekstremista, uz to je i šovinista. Opsednut je idejom istrebljenja Srba. Želi da centar Albanije bude u Prištini. Njegov koalicioni kapacitet je ravan nuli. Ekstremizuje situaciju zato što je doživeo debakl na poslednjim izborima. Mesečna primanja na Kosovu su stravična, nezaposlenost je velika, naročito kod mladih. On ne može ništa da pruži, zbog toga se oslanja na ekstremizam - kaže Rajić.

