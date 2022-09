VINSKA VIZIJA OTVORENOG BALKANA! Predsednik Vučić danas na otvaranju prvog međunarodnog sajma vina u Beogradu

Prvi međunarodni sajam vina "Vinska vizija Otvorenog Balkana", pod pokroviteljstvom vlada Srbije, Severne Makedonije i Albanije u okviru inicijative Otvoreni Balkan, biće otvoren danas u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Albanije, Severne Makedonije i Crne Gore, Edija Rame, Dimitra Kovačevskog i Dritana Abazovića

Svečano otvaranje sajma, koji traje do 4. septembra, planirano je u 13 časova u Hali 1 Beogradskog sajma.

Vinska vizija Otvorenog Balkana

Na sajmu učestvuje skoro 400 izlagača i prizvođača vina iz više od 20 zemalja. Najviše njih će biti iz zemalja regiona, pre svega Srbije, Severne Makedonije, Albanije, ali i iz celog sveta, Južne i Severne Amerike i centralne Evrope. Samo iz Srbije, Severne Makedonije i Albanije učestvovaće više od 230 izlagača. Učestvuju i izlagači iz Crne Gore, BiH, Hrvatske, Slovenije, Italije, Francuske, Argentine i Čilea. Vina će ocenjivati 25 međunarodnih sudija, od kojih pet sa oznakom "master of vine", što sajmu daje posebnu težinu i svrstava ga u red najprestižnijih u svetu. Vinska vizija OB će na Beogradskom sajmu okupiti najbolje proizvođače vina u regionu i promovisati Balkan kao sve traženiju vinsku i turističku destinaciju. To je konkretan korak u ostvarenju cilja inicijative Otvorenog Balkana - zajedničkog tržišta koje podrazumeva slobodan protok ljudi, robe, kapitala i usluga, poručuju organizatori. Predsednik Vučić poželo je dobrodošlicu učesnicima predstojećeg sajma i istakao da je to prilika za sve goste koji će na pravi način upoznati Balkan.

"Dragi prijatelji, čekamo vas na najboljem dogadaju ove godine - sajmu Vinska vizija Otvorenog Balkana! Beograd je otvorio srce za sve goste koji će u narednim danima na pravi način upoznati naš Balkan i ono najbolje što on ima da ponudi. Dobro nam došli u Beograd", naveo je predsednik Srbije na Instagramu.

Pored četvorodnevnog sajma, predsednik Vučić i premijeri Albanije Rama i Severne Makedonije Kovačevski predsedavaće 2. septembra u Beogradu samitu u okviru inicijative Otvoreni Balkan. Samit će biti održan u Palati "Srbija", a na njemu će prisustvovati i predsednik Vlade Crne Gore Dritan Abazović, predsedavajući Veću ministara BiH Zoran Tegeltija, ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto i ministar spoljnih poslova Turske Mevlut Čavušoglu. Ministarka trgovine Tatjana Matić je izjavila da je sajam vina prvi konkretan rezultat memoranduma o saradnji u inicijativi OB koji je potpisan pre nekoliko meseci. Matićeva je rekla i da će najprestižniji šefovi kuhinja održati radionice, dok će šefovi kuhinja zemalja OB kuvati na posebnim večerama za posetioce, kao i na master večerima. Tokom sajma biće održan i gala koncert na Ušću. Sajam vina OB je jedinstvena manifestacija, ne samo zbog predstavljanja vinskog gastronomskog turizma, već i zbog promocije turističkih destinacija zemalja OB. Sajam je prilika, ne samo da se vinski putevi Balkana pozicioniraju na svetskoj mapi vinskih tura, već i da se zemlje bolje i lakše utvrde na svetskoj mapi atraktivnih turističkih destinacija, navode iz Ministarstva trgovine. Cilj sajma je, kako je navedeno, da proslavi vrhunsko umeće majstora u proizvodnji najboljih vina i promoviše jedinstveni spoj ukusa i mirisa koji predstavljaju duh Balkana, njegovu geografiju i bogatstvo sorti. Prvi međunarodni sajam vina omogućiće vinogradarima, proizvođačima vina, predstavnicima vinarija, enolozima, somelijerima, kao i distributerima i trgovcima vinom iz regiona i šire, da se okupe, umreže, podele iskustva, predstave se široj javnosti i prošire svoje poslovanje. Organizator sajma i direktor Saveza vinara i vinogradara Srbije Stevan Rajta rekao je Tanjugu da će iz Albanije biti 26 učesnika, iz Severne Makedonije 40 i iz Srbije više od 170. Rajta kaže da će prvog dana sajam posetiti predstavnici diplomatskog kora, predsednik Srbije Aleksandar Vučić i njegovi gosti, kao i razni ministri i predstavnici okolnih zemalja. Dodao je da će od 16 sati sajam biti otvoren i za sve posetioce. Rajta je naveo da će drugog, trećeg i četvrtog dana sajam biti otvoren od 12 do 20 sati i da će cena ulaznica biti simbolična, kako je rekao, oko 500 dinara. "U svaku halu u koju uđete imaćete septembarski prikaz. Hala 1 je osmišljena u obliku vinograda, hala 4 u obliku vinarije, gde ima i lep muzej i edukativni centar", rekao je Rajta. U okviru sajma biće i "Strit fud", a u Hali 5 nastupiće kulinarski asovi koji će pokazati svoje kuvarsko umeće. Hala 3 biće najvažnija za same vinske proizvođače, jer će se tu održavati sastanci, prezentacije i potpisivati ugovori. Sajam će imati i svoj takmičarski deo u okviru koga će vina ocenjivati najprestižniji stručnjaci i somelijeri iz čitavog sveta, ali i najprestižnijeg magazina u toj oblasti "Decanter". Organizatori sajma su Privredna komora Srbije, Beogradski sajam i Savez vinogradara i vinara Srbija, a biće održan pod pokroviteljstvom zemalja Otvorenog Balkana.

(Kurir.rs)