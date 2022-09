MODEL DVE NEMAČKE: Srbija ne mora da prizna Kosovo! Ketrin Ešton piše sporazum, u Prištini besni na Kurtija

Ova ideja za rešavanje kosovskog čvora očigledno je i dalje negde na stolu i predstavlja potvrdu nemačkog angažovanja u regionu. Međutim, veliko je pitanje koliko to odgovara Beogradu, ocenjuju sagovornici Kurira

Model dve Nemačke nikada nije skinut s dnevnog reda u pronalaženju rešenja za kosovski problem, ali je u ovom trenutku možda i življi nego ikad. Bez obzira na mnogobrojne pritiske i ucene koje je trpela svih ovih godina, Srbija je ostala čvrsto na poziciji da ni po koju cenu ne pristane na međusobno priznanje, na kom Priština uporno insistira. Takva situacija dovela je do vraćanja modela dve Nemačke u fokus. On se očigledno nalazi na nečijem stolu, zbog toga u Prištini nikako nisu zadovoljni, a pitanje je koliko je on uopšte primenljiv u slučaju Kosova i Metohije i da li bi mogao da usreći Srbiju, ocenjuju sagovornici Kurira.

Iza kulisa

U Prištini se uveliko spekuliše da je na ovo rešenje, koje godinama forsira Nemačka, pritisnut kosovski premijer Aljbin Kurti i da je bivša visoka predstavnica EU Ketrin Ešton angažovana na pisanju budućeg sporazuma, koji bi sadržao elemente pomenutog modela. Artan Behrami, savetnik bivšeg kosovskog predsednika Hašima Tačija, izašao je s tvrdnjama da će do novog sporazuma Beograda i Prištine bez međusobnog priznanja doći već za nekoliko meseci.

- Već nekoliko meseci iza kulisa se priprema predlog sporazuma Kosova i Srbije, koji ne sadrži međusobno priznanje ni na početku, ni u sredini, ni na kraju. Od svojih međunarodnih prijatelja saznao sam da baronica Ketrin Ešton i ambasador Frenk Vizner u dogovoru s Miroslavom Lajčakom rade na modelu konačnog sporazuma, koji ima elemente nemačko-nemačkog sporazuma - tvrdi Behrami i dodaje da je Vizner uoči nedavnog sastanka predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Kurtija u Briselu predložio da Kosovo odustane od priznanja budući da iz Beograda nema ni nagoveštaja da bi se to moglo dogoditi...

foto: Kurir

foto: Kurir

