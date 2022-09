ROĐENI KRUŠEVLJANIN NA ČELU VOJVOĐANSKE VLADE: Srpski političar pokazao cvetno dvorište i s kim se u njemu druži (FOTO, VIDEO)

NOVI SAD - Poslednji letnji dan provodim sa Bernijem koji pozira, uz dva detalja, za fotografiju ili objavu. Prazna šoljica od kafe nakon ispijanja u polučasovnoj osami u kojoj sam smislio radni naslov nove knjige i izduvana odbojkaška lopta kao dokaz da je Mihailo rešio da trenira košarku, napisao je na svom Instagram profilu Igor Mirović, prvi čovek vojvođanske vlade koji je inače, što mnogi nisu znali, rođeni Kruševljanin.

Naslov knjige - Urbana segregacija - usmerava i na temu. Pišem o licemerima, o jajarama, prevrtačima i perverznim događajima iz naše svakodnevice, dodao je on.

Na svom nalogu često podeli poneku crticu iz poslovnog ali i privatnog života a fotografije koje dominiraju jesu Bernijeve, psa ljubimca porodice Mirović, bernskog ovčara trikolora.

Mnogi nisu znali da je prvi čovek vojvođanske vlade u stvari rođeni Kruševljanin. Rođen je 12. jula 1968. godine u tom gradu ali se od osnovne do Ekonomskog fakulteta iškolovao u Novom Sadu. Na tom fakultetu diplomirao je 1995. godine, na smeru Međunarodni ekonomski odnosi.

Politički je angažovan od najranije mladosti, još od 14. godine. Od 1992. do 1994. godine bio je potpredsednik Skupštine, a 2004. godine glavni stručnjak za finansije Grada Novog Sada. Poslanik u Skupštini Vojvodine bio je u četiri mandata - od 1996. do 2000, od 2004. do 2008, od 2008. do 2012. i od 2012. do 2013. godine. Od 2008. do 2012. bio je i potpredsednik te Skupštine.

U Narodnoj skupštini Republike Srbije poslanik je bio od 1992. do 1996, od 1996. do 1998. i od 2003. do 2007, a poslanik u Skupštini Savezne Republike Jugoslavije od 2000. do 2003. godine. U Vladi Republike Srbije je od 1998. do 2000. obavljao dužnost zamenika ministra finansija, od 2013. do 2014. bio je ministar za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu, a 2014. godine vršilac dužnosti ministra privrede.

Igor Mirović je 20. juna 2016. godine, posle pokrajinskih izbora u aprilu iste godine, prvi put izabran za predsednika Pokrajinske vlade Vojvodine. Na tu dužnost ponovo je izabran 29. oktobra 2020, posle pokrajinskih izbora održanih u junu te godine. Kao sportski radnik, bio je predsednik Odbojkaškog kluba „Vojvodina“ (2004 - 2008) i član Upravnog odbora Džudo saveza Vojvodine (2002 - 2006).

Mirović piše poeziju i do sada je objavio četiri zbirke pesama. Član je Udruženja književnika Srbije i Društva novosadskih književnika.

