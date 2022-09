MONTGOMERI O RAZGOVORU S ĐINĐIĆEM O CECI: Ona je posle Arkanove smrti preuzela kriminalnu bandu! Klan je učinila profitabilnim

Folk pevačica Svetlana Ceca Ražnatović je posle smrti supruga Željka Ražnatovića Arkana preuzela njegov kriminalni klan i učinila ga profitabilnim i delotvornijim! Pripadnici tog klana nisu pružali nikakav otpor prilikom Cecinog preuzimanja vođstva.

To je svojevremeno u svojim memoarima „Kad ovacije utihnu“ otkrio nekadašnji američki ambasador u Jugoslaviji Vilijam Montgomeri. Ovaj diplomata je zapravo preneo šta mu je tokom susreta govorio premijer Zoran Ðinđić, koji se u jednom od razgovora dotakao Cece i Arkana.

Nisu se bunili

Montgomeri ove detalje otkriva u delu knjige u kojem poredi nekadašnjeg jugoslovenskog predsednika Vojislava Koštunicu i Ðinđića.

- Jedna od glavnih razlika između Koštunice i Ðinđića odnosila se na Ðinđićevu spremnost da i u dobru i u zlu „uprlja“ ruke, ukoliko je to potrebno da bi ostvario svoj cilj. Bio je iskusan politički maher, navikao da se bori za opstanak kao lider opozicione stranke tokom desetogodišnje Miloševićeve vladavine, prinuđen da prikuplja novčana sredstva i potpuno svestan da u svakom trenutku postoji mogućnost da će ga neko izdati ili uhapsiti. Imao je potpuno poverenje u svega nekoliko ljudi, a deo njega na svakom sastanku stalno je obraćao pažnju na moguće probleme ili lažne namere. Poput svih Srba, imao je dugo pamćenje kad se radilo o akcijama, sukobima i „izdajama“ drugih na političkoj sceni - piše Montgomeri i dodaje:

- Druga njegova odlika bila je svojevrsna fascinacija ljudima poput Legije. Sećam se kako se šalio na račun Cece, Arkanove udovice. Rekao je da je impresioniran načinom na koji je ona preuzela njegovu kriminalnu bandu, čiji članovi nisu pokazali ni najmanji otpor. Prema Ðinđićevim rečima, čak je uspela da učini klan profitabilnim i delotvornijim.

Podsetimo, Arkan je ubijen januara 2001. godine. Ceca je posle njegove smrti, kako se otkrilo, bila bliska i sa zemunskim klanom, koji su vodili Dušan Spasojević Šiptar i Mile Luković Kum. Oni su joj navodno u jednom trenutku čak i finansijski pomogli. Da je pozajmljivala novac od njih, priznala je i ona sama, tvrdeći da im je sve to i vratila. Međutim, svedok-saradnik Dejan Milenković Bagzi tvrdio je 2007. godine na sudu da je Spasojević pozajmio Ražnatovićki milion evra bez kamate, ali da mu ona taj novac nije vratila.

Uhapšena u „Sablji“

Tokom policijske akcije „Sablje“, koja je pokrenuta nakon ubistva premijera Ðinđića, Ceca je uhapšena, između ostalog, zbog sumnje da je pomagala zemunskom klanu, čiji su članovi organizovali atentat 12. marta 2003. godine. U pritvoru je provela četiri meseca.

Kako je tada otkriveno, Spasojević je od nje tražio da mu posluži kao alibi tokom akcije ubistva premijera Ðinđića. O susretu sa Spasojevićem kada je on to od nje tražio, Ceca je govorila i u iskazu datom specijalnom tužiocu nakon hapšenja.

- Spasojević je govorio da će se uskoro dogoditi nešto strašno, da će biti velika frka, da on ima veliki problem, da ga Čume tereti za preko 50 ubistava, za Ibarsku, otmice, posebno je pomenuo Stambolića i rekao: „Onaj nas strašno pritiska, sve hoće da nas pohapsi i uništi.“ Ja sam u momentu shvatila o čemu se radi, prateći novine i sve te napise, da on misli na Zorana Ðinđića. Rekla bih da je govorio nešto u smislu: „Moram sve da ih pobedim.“ Nakon što mi je to rekao, ja sam sve vreme ćutala. On je u nastavku razgovora tada meni rekao: „Da li bi htela da mi pomogneš kada se sve to dogodi? Kada bi se sve to dogodilo, ja bih brzo došao kod tebe kući“? da bih mu ja dala na taj način alibi - navela je ona tada.

Pevačica je na kraju razgovora sa Spasojevićem dala pristanak zbog njegovog pritiska i ubeđivanja.

