EVO ZAŠTO JE KURTI NERVOZAN! Hadžiju: Ako na proleće ne postigne sporazum sa Beogradom - pada vlada!

Novinar i analitičar Baton Hadžiju, vlasnik medija "Albanianpost" koji je objavio dokument o novom smeru pregovora Beograda i Prištine, rekao je večeras da će vlada Aljbina Kurtija pasti ukoliko sporazum na proleće ne bude postignut.

U okvirnom dokumentu za dijalog koji je objavljen u njegovom mediju, prema njegovim rečima, predlagači su želeli da ukažu da su pregovaračke strane te koje odugovlače proces.

"Vlada može biti i srušena ako ovaj sporazum ne bude prihvaćen. To je gruba rečenica, ali je nacrt za one koji ne prihvataju sporazum. Na proleće sledeće godine dogovor mora da bude postignut", naglasio je on u izjavi za prištinsku televiziju T7.

Povodom dokumenta objavljenog u "Albanianpostu", Hadžiju je rekao da je on sastavljen krajem aprila i dat je obema stranama.

"Ne znam ko je radio na tome, ali nacrt eksperata pokazuje kako se može postići dogovor. Ovde nema dogovora iako ga tako nazivaju, ali to je način na koji Kosovo i Srbija pregovaraju, konkretno Kurti i Vučić", rekao je on.

Prema njegovim rečima, Kosovo i Srbija su drugačije konstruisale narativ o dokumentu, od onog koji je bio predvidjen.

"Zašto je dokument objavljen? Jer su se stranke, a posebno Kurti, posvetile mikro-upravljanju, ličnim kartama, što odlaže proces. Objavljivanje dokumenta je saopštavanje javnosti da su strane krive za odugovlačenje procesa. Proces je dugo bio u zastoju", rekao je on.

Prema okviru koji je objavio "Albanianpost.com", 2023. godine trebalo bi da bude potpisan drugi sporazum za normalizaciju odnosa, kojim Srbija "faktički prihvata realnost Kosova kao nezavisne države, ali je formalno ne bi priznala".

U kasnijoj fazi, hipotetički nakon 10 godina, kada je EU spremna da se širi i uključi Zapadni Balkan, došlo bi do sporazuma o medjusobnom priznanju, kao preduslovu za članstvo obe zemlje u EU.

Ovaj plan je prema "Aalbanianpostu" predstavljen u novom okviru sporazuma Kosova i Srbije, koji je sastavljen nakon angažovanja savetnika predsednika Emanuela Makrona i kancelara Olafa Šolca.

Ako predlog sporazuma bude sledeće godine prihvaćen Kosovo će priznati pet zemalja koje to još nisu učinile, dok će Srbija imati koristi u vidu ogromne finansijske i ekonomske pomoći i biće priznata kao sila regiona.

