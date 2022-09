NE PRESTAJE DA ŠOKIRA IZJAVAMA: Šešelj ponovo PRED SUDOM! U utorak ide pred haške istražitelje, a evo šta je poručio

Vojislav Šešelj biće saslušan u utorak, 27. septembra u 9 sati u Specijalnom sudu za ratne zločine u Ustaničkoj ulici i to od strane haških istražitelja, zbog kršenja pravilnika Haškog tribunala u pogledu zaštite identiteta zaštićenih svedoka i poverljive dokumentacije, potvrdio je lider SRS za Kurir. On će se, kako kaže, odazvati pozivu.

- Naravno da ću otići! Biće to okršaj kod O. K. korala - rekao je u svom stilu Šešelj, pa nastavio: - Poručujem im da ću ih pobediti, kao što sam pobedio i Haški tribunal.

Na pitanje kada je dobio poziv, lider SRS kaže da je trebalo da bude saslušan u junu, ali da je odložio "jer mu je bilo vrućina". - Šta vam je tu čudno? U pisanom odgovoru sam naveo da ne mogu da dođem zbog vrućine i oni su to prihvatili. Pa šta bi mogli da mi rade? Da me prinudno odvedu? Mogu samo da me u'vate za onu stvar!

Šešelj kaže i da se kao drugi datum pominjao početak septembra, ali da je ponovo odložio iz istih razloga. - Sad već nije vrućina i sad ću otići i rasturiti ih. Zovu me zbog knjiga koje sam pisao, a i sve ove ljude koje saslušavaju povezju s mojim knjigama, da su učestvovali u pisanju - kaže Šešelj.

Podsetimo, Šešelj se u februaru 2003. godine dobrovoljno predao Haškom tribunalu, u čijem pritvoru je bio gotovo 12 godina, do novembra 2014. Tribunal je protiv njega vodio i tri postupka za "nepoštovanje suda".

Osim Šešelja, haški istražitelji žele da saslušaju još sedam bivših i sadašnjih članova tima za njegovu odbranu: Ljiljanu Mihajlović, Ognjena Mihajlovića, Miljana Damjanovića, Marinu Ristić, Nemanju Šarovića, Marinu Raguš i Miroljuba Ignjatovića.