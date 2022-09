ŠEŠELJ NI JUTROS NE PRESTAJE DA ŠOKIRA POSLE TV SVAĐE S ADVOKATOM: Čekao sam ga posle emisije da mu... On je ŠLB, evo šta to znači

BEOGRAD - Ja sam bio hladan kao špricer i imao sam nameru da ga sačekam posle emisije da mu j.... majku i čekao sam ga 15 minuta ispred ali nije smeo da izađe... Neko mu je očigledno dojavio pa sam otišao posle 15 minuta - rekao je jutros lider radikala Vojislav Šešelj, gostujući uživo na televiziji, posle svađe sa advokatom Čedomirom Stojkovićem u emisiji koja je uzburkala javnost u Srbiji.

U toj emisiji Šešelj je izrekao niz psovki u uvreda, a tim povodom jutros je na TV Pink rekao...

- Ja ne psujem bez jakog razloga, nisam psovač... Ne psujem suviše često, nisam toliko nepristojan da psujem ali ovo je bilo neizbežno, nema druge reakcije - rekao je Šešelj posle verbalnog TV obračuna sa advokatom na temu ruskog predsednika Putina.

foto: Printscreen/TV Pink

- Lakše bi mi bilo da je vređao mene i rekao da sam ja zločinac nego Putin. A kad je rekao za predsednika Putina, to me posebno pogodilo. Nisam bio nervozan, bio sam hladan kao špricer... Kad neko kaže za mene da sam zločinac, ja mu odgovorim knjigom pa mu se izrugam u naslovu... Inače, po našem zakonu je to krivično delo. Ne smete da uvredite nijednog stranog državnika osim ako niste u ratnom sukobu sa tom državom. Isto bi bilo kada bih ja isto to rekao sada za Bajdena a toliko nam se zamerio - dodao je Šešelj.

Advokata Stojkovića, s kojim se sukobio u TV duelu, jutros je u jutarnjem programu nazvao je šalabajzerom pa dodao:

- On vam je ŠLB, sad ću da vam objasnim šta to znači - šašav, lud, blesav, a to šalabajzer vam je kovanica od ta tri slova - zaključio je Šešelj pa dodao da je šteta "što ga jutros nisu pozvali tu na gostovanje, da ga dohvati pre emisije".

Podsetimo, advokat Čedomir Stojković i Vojislav Šešelj ušli su u žestok verbalni sukob u televizijskoj emisiji.

Tačka ključanja u emisiji "Bez kompromisa" koja je na Studiju B trajala skoro sat i po bio je trenutak kada advokat Čedomir Stojković nazvao Vladimira Putina zločincem, prenosi Mondo.

"Ovo što Čedomir Stojković govori je krivično delo po važećem krivičnom zakonu Srbije. Nemojte da budete saučesnik. Nazivanje stranog državnika zločincem je krivično delo. Da u ovoj zemlji postoji pravi sud i pravo tužilaštvo vi biste večeras otišli u zatvor", rekao je Šešelj, propilično iznerviran ali se još uvek obuzdavao.

- Gospodine Šešelj, pobrkali ste. Ovo je Srbija, nije Rusija. I nikada neće biti Rusija, rekao mu je Stojković.

- Ne, ne, ovo je Srbija koja ima takav zakon, odgovorio je Šešelj.

- A inače, Rusi idu u zatvor jer iznose mišljenja protiv Vladimira Putina. Hoćete da vam navedem učiteljicu koja je osuđena na osam godina zatvora jer je kritikovala Putina. To je Rusija, rekao je Stojković.

Šešelj je potom zatražio reč od voditelja.

"Hoćete mi dozvoliti da govorim, ili da završavamo ovde. Ne dozvolite mu da mi upada u reč jer ako ga ja budem sprečavao, to će biti drugačije. Dakle, nijedan sud Putina nije proglasio zločincem. Nijednog stranog državnika ne možete nazvati zločincem. Ne možete ni Bajdena tako da nazovete", rekao je Šešelj, a onda je nastao haos...

- Ali Putin je zločinac. Ja mogu da ga nazivam, uporan je bio Stojković i na kraju uspeo da Šešelj proključa od besa.

- Ja tebi kažem je*o tebi pas mater izdajničku. Šta ćeš sad?!

- Evo šta ću sad. Reći ću samo ovo – izvolite Vojislava Šešelja. Posmatrajte ga.

Voditelj je pokušao da situaciju smiri trudeći se da se barem Šešelj sažali na njega ako već neće da uvaži sagovornika.

- Nemojte gospodine Šešelj da ovo radite, jer zbog ovoga što radite krčmar će doneti račun meni.

- Ovo što ja radim?! A kad on nazove Putina zločincem, to može?!, rekao je Šešelj a sa drugog kraja stola ponovo se čuo glas advokata Stojkovića: "Zločinac".

- Zločinac su ti otac i majka što su te takvog ludog i glupog napravili. Oni su zločinci. Ne može biti veći zločinac nego tako nešto roditi i izbaciti na površinu. Hoću li ja dobiti reč?

- Molim vas samo nemojte da psujete više, na ivici snaga je bio voditelj.

- A on može da pominje da je Putin zločinac?!, spremno je ukazao na "nepravdu" Šešelj.

- To on iznosi kao svoje mišljenje…

- Je*aću mu majku zbog toga posle emisije. Eto tako ću uraditi.

Tada su puštene reklame...

Kurir.rs/TV Pink