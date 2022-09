DRAŠKOVIĆ OTKRIO MILOŠEVIĆEVU IDEJU: Hteo je Amerikancima da nudi koncesiju nad Kosovom na 50 godina, da Kosovo bude kao Hongkong

Nekadašnji predsednik Jugoslavije Slobodan Milošević hteo je krajem devedesetih godina da Amerikancima da koncesiju nad Kosovom na pola veka - hteo je da Kosovo bude kao što je bio Hongkong, otkriva lider Srpskog pokreta obnove (SPO) Vuk Drašković.

S Rugovom i na Marsu

On je, naime, u svojoj memoarskoj knjizi "Ožiljci života", koja je od danas u prodaji u izdanju "Lagune", prepričao kako je izgledao razgovor s Milošević tokom kojeg mu je ponudio da uđe u saveznu vladu.

Milošević je 1999. godine zvao Draškovića uveren da on, svojim kontaktima u svetu, može pomoći da se spreči NATO bombardovanje. Ponudio mu je mesto potpredsednika vlade zaduženog za spoljne poslove i tri ministarska mesta.

Kako je tada rekao lideru SPO: "Moja ponuda je časna i u interesu države. Vi ste moj politički neprijatelj, a ja vaš. Gledamo se u oči i ne lažemo jedan drugog. Kao vrhovni komandant, nemam sada pravo na svoj animozitet prema vama i vašoj partiji jer su interesi naroda i države iznad stranaka i ličnih osećanja. Vi odlučite da li vam je preča Srbija od mržnje prema meni."

Drašković je tom prilikom izneo neke predloge, među kojima su bili i oni koji su se, očekivano, odnosili na kosovsko pitanje: "Smatram da sa Ibrahimom Rugovom moramo sesti za sto, i to bez uslovljavanja i bilo gde. Koji je vaš stav?" Na to je Milošević rekao: Prihvatam svaki razgovor, pa i na Marsu. Ali Kosovo im ne damo."

Drašković je uzvratio: "Za to sam da Kosovo dobije najviši mogući stepen autonomije. Nas interesuje naša državna granica sa Albanijom i Makedonijom i puna zaštita Srba i našeg religijskog i istorijskog nasleđa na Kosovu. Ovo ne damo i ovo branimo. Sve ostalo je za pregovore. Da čujem vas?", na to je usledio Miloševićev odgovor: "Ja ću to da potpišem... Među nama, možda bi trebalo da Amerikancima damo koncesiju nad pokrajinom na pedesetak godina. Da Kosovo bude kao što je bio Hongkong."

Drašković je potom ušao u saveznu vladu, NATO bombardovanje nije sprečeno, a SPO je ubrzo i izašao iz vlasti.

"Lider radikala je lud"

Inače, na pomenutom sastanku Drašković je posavetovao Miloševića kako može da "zaustavi bombe", rekao mu je da ne šalje bandite na Kosovo, da poštuje sporazum sa Holbrukom, da ne preti Vokeru i OEBS i da "zaveže usta Šešelju".

Na to je Milošević planuo i rekao: "Šešelj je lud i ja mu ništa ne mogu. Je*ala ga federacija s Rusijom i Belorusijom. Ja nešto petljam i ponižavam se da odobrovoljim ove na zapadu, a on mi ruši sve što sazidam".

Šta mu je Milošević rekao na prvom susretu Šešelj je najveće zlo u politici! Izabraću jeftiniju kurvu... Drašković je u knjizi prepričao i kako je izgledao njegov prvi susret s Miloševićem 19. februara 1994. godine. Milošević je hteo da pravi vladu narodnog jedinstva, pa je Draškoviću, odnosno Deposu, ponudio da uđe u vlast. Zanimljivo je, međutim, šta je Milošević tom prilikom govorio o tadašnjim važnim političkim akterima: za lidera SRS Vojislava Šešelja je rekao da je "ništa, obična vagabunda, to je najveće zlo na našoj političkoj sceni", dok je za šefa DS Zorana Đinđića tvrdio: "On mene ucenjuje. Zahteva da SPO ne uđe u vladu narodnog jedinstva i da on mora biti premijer. Malo morgen!" Vojislav Šešelj foto: Beta/Miloš Miškov Na to mu je Drašković kazao: "Priča se da ste mu to, pre izbora, i obećali. Sad nemate kud." Na to mu Milošević odgovara: "Varate se. Uvek ja imam kud. Između kurvi koje mi se nude izabraću jeftiniju..."

S državnim sekretarom SAD Kolinom Pauelom 2004. godine "Gospodine Draškoviću, Kosovo je otišlo" Zanimljiv je i razgovor koji je Drašković, nakon što je aprila 2004. godine postao ministar spoljnih poslova, vodio s tadašnjim državnim sekretarom SAD Kolinom Pauelom. Kako je opisao u knjizi "Ožiljci života", na sastanku s Pauelom je započeo priču o statusu Kosova rekavši: "Više od autonomije, a manje od nezavisnosti." Na to je Pauel odgovorio: "Gospodine Draškoviću, Kosovo je otišlo." Drašković je nastavio: "Albanci bi imali svoj nezavisni parlament, svog predsednika, svoj ustav...", ali tu ga je američki političar prekinuo ponovivši: "Gospodine Draškoviću, Kosovo je otišlo". Kolin Pauel foto: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia Tadašnji srpski ministar je potom izneo sledeći predlog: "Predlažem da se u Povelji UN doda jedan član sa dva stava. Da u prvom stavu piše da su SAD uvek u pravu. I da u drugom stavu piše da će se, u slučaju bilo čijeg protivljenja, primenjivati prvi stav." - Nasmejao se. I rekao da je Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN država Srbija "trajno izgubila Kosovo" - napisao je Drašković.

