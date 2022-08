DRŽAO ME JE U ZLATNOM KAVEZU! Vendi otkrila zašto je ŠUTNULA Šešelja: Mislila sam da je INTELIGENTAN, ali... Voja joj SPUSTIO

Pevačica Vesna Vukelić Vendi posle više od dve decenije, obelodanila je detalje ljubavne veze sa liderom radikala Vojislavom Šešeljom.

Iako je političar svojevremeno tvrdio da je njihova veza trajala samo dva meseca, folkerka je istakla da je u ljubavnoj romansi sa Šešeljom bila čak godinu dana.

- Zna se da sam nešto više od godinu dana bila u vezi s Vojislavom Šešeljom. Odgovarao mi je jer je u to vreme bio inteligentan, pa smo se međusobno dopunjavali. Posle se ispostavilo da nije baš tako - tvrdi Vendi dve decenije kasnije i naglašava.

- Raskinuli smo jer sam ja imala potrebu sebe da gradim, a ne da budem u zlatnom kavezu. Mene zlatni kavez nikada nije zanimao. Nisam želela da žrtvujem život zbog nekog gvožđa, skupih automobila, letovanja. Kod mene nisu nikad prolazile ribolovačke priče da je bilo ko slao helikopter po mene.

- Zašto je ona odlučila da govori o tome nakon toliko vremena, zaista ne znam. Možda joj treba medijske pažnje, pa se sad za to hvata. Bolje da me se mane. Taj zlatni kavez o kojem ona govori, nije mi jasno šta je mislila pod tim i šta to uopšte znači. Šta bi Vendi to još mogla da kaže, a da nije dosad već rekla - kroz smeh je poručio Šešelj.

