MUČILI, VEZIVALI, UBIJALI SRBE! Toma Fila doneo za Kurir TV i pročitao amandiranu verziju optužnice: Albance čeka pravda, JAČI SU!

Specijalizovano tužilaštvo Kosova dostavilo je sudu u Hagu potvrđenu, izmenjenu i dopunjenu optužnicu protiv bivših lidera OVK Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Jakupa Krasnićija i Redžepa Seljima, kojom se terete za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti tokom sukoba na Kosovu 1999.

Optužnica je dopunjena novim lokacijama i imenima žrtava, a povećan je i broj žrtava ubistva. O proširenju optužnice protiv vođa OVK razgovarao je Toma Fila za Kurir televiziju:

- Uglavnom je 99% optužnica Albanci. Oni su vodili Srbe i Albance u logore. Albanci su neki za novac a neki jer su pripadnici određenog klana izlazili i preživeli. Svaki Srbin koji je otišao tamo, o njemu se više ništa ne zna - započeo je advokat.

Pritom je pročitao optužnicu:

- Inicijalnu optužnicu tužilac je podneo 26. oktobra 2020. a 03. septembra 2021. je amandirao i dva puta je još amandirao. Danas 23.12.2021. dodaje nove lokacije zatvaranja, u Suvoj reci i ubistva u Gnjilanu. Poslednje amandiranje bilo je 29.09.2022. gde je tužilac optužnicu povukao u jednom delu. Sudija za prigovore doneo je 22.07.2022. godine odluku kojom nalaže tužiocu da ispravi nedostatke u formi tako što će da doda: imena direktnih izvršioca zločinaca, imena žrtava i tačne oznake lokacije gde su se zločini dogodili - stajalo je u njoj.

U pritvoru su ljudi bili vezani, zaključani, podvrgnuti nehumanim delima, okrutnosti i mučenju, bez pravnog osnova a i nije im rečeno zbog čega su zatvoreni.

- Ne znamo za Srbe, jer su oni pobijeni. Ključno pitanje je što mi nismo saznali, ako progovori neko o tome, kao Šešelj, koji je objavio u svojim knjigama ono što je zaštićeno. Ja ne smem da kažem ko su bili zaštićeni svedoci u procesu na Kosovu, da me užas hvata od tih ljudi, ali lagali su! - jasan je bio Toma Fila

Toma Fila se osvrnuo na termin pravde.

- Pravdu će dobiti Albanci, oni su jači, oni su klanovi. Oni su na pare ili drugim načinima uspeli da izađu i oni nam sada svedoče - razočaravajuće će advokat

Rekao je da se gorepomenuti optuženi ne mogu teretiti za trgovinom ljudi.

- Nemaju dokaza za to, nismo našli čoveka koji bi za to govorio! Znate, kada pogeldate tu žutu kuću, tamo su ubijali ljude, vadili im organe i vozili u avion. Nije to dovoljan dokaz za tužilaštvo da optuži - zaključio je Toma Fila

