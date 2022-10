AKO SE NEŠTO DESI TURSKOM TOKU, OVO JE JEDINA ALTERNATIVA SRBIJE! Stručnjaci za Kurir TV: Mogućnost eventualnog udara je VELIKA!

Turski tok bi mogao biti ugrožen, a ako se dogodi, to bi bio potpuni udar na energetsku stabilnost Srbije. Ovo je potvrdio predsednik Srbije Aleksandar Vučić ističući da je Vladimir Putin saopštio da je neko pokušao da uništi Turski tok i time spreči dalji dotok gasa na Balkan.

- Da se to dogodilo, ne znam šta bismo radili. To bi značlilo da ne bismo imali struje jer ne bi radile gasne elektrane, termoelektrane i toplane Novi sad, Zrenjanin, Pančevo. To bi značilo da nema gasa bez obzira na naše rezerve koje su najveće u istoriji - rekao je predsednik Vučić.

Zbog toga će, kako je naveo, tražiti od BIA i policije da zaštite gasovod u Srbiji od mogućih diverzija, pa i da se u svrhu nadgledanja koriste helikopteri.

Prof. Mihajlo Rabrenović, stručnjak za strategijski menadžment, smatra da je Turski tok Srbiji najpovoljniji način da dođemo do gasa.

- Dugo se govori u našoj zemlji o diverzifikaciji i da je potrebno imati više priključaka za gas i naftu. Nama je trenutno Turski tok najpovoljniji način da dođemo do gasa i jednostavno ako dođe tu do nekog poremećaja, dovešće do velike štete našoj privredi i građanima. Sada je došlo vreme da se velika sredstva države moraju uložiti u infrastrukturu. Mnogo je teško da se preko noći za jednu zimu i Vladu prevaziđe ta situacija - rekao je Rabrenović.

foto: Kurir televizija

Nebojša Atanacković, počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije, naveo je koja nam je alternativa ukoliko ne budemo mogli da dobijemo gas preko Turskog toka.

- Ni zapadna Evropa ne može da nađe zamenu za ruski gas. Praktično je mnogo lakše rešiti probleme struje ili sirove nafte, nego što je to gas. Gas možemo samo gasovodom. Mogli bi enentualno da se oslonimo na to da nam Mađarska da određene količine ukoliko bi prestali da dobijamo gas preko Turskog toka - rekao je Atanacković.

foto: Kurir televizija

Prof. Ilija Kajtez, stručnjak za bezbednosti i sociolog, naveo je da postoji velika mogućnost da se neki incident na Turskom toku desi, ali da ćemo baš iz tog razloga podići svest i kapacitete da budemo spremni.

foto: Kurir televizija

- Ono što je dobro je da smo mi dobili signal. Podići ćemo budnost i kapacitete da se to nama ne desi. Međutim, mogućnost je zaista velika - rekao je Kajtez.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs