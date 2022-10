VELIKA BRITANIJA KRENULA U IZDAVANJE DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE NAFTE I GASA: Ekolozi i klimatolzi PROTIV zbog klimatskih promena

Vlada Velike Britanije otvorila je danas novu rundu davanja dozvola za istraživanje nafte i gasa u Severnom moru uprkos kritikama ekologa i naučnika koji kažu da to podriva posvećenost države borbi protiv klimatskih promena.

Konzervativna vlada tvrdi da će vađenje nafte i gasa iz podmorja Severnog mora stvoriti radna mesta i ojačati energetsku bezbednost Velike Britanije, i da je manje štetno po životnu sredinu od uvoza gasa i nafte iz inostranstva.

Ministar klime Grejem Stjuart izjavio je da to, iako zna da zvuči kontradiktorno, "zapravo dobro za životnu sredinu" jer, ;"kkada sagorevamo sopstveni gas, on ima manje emisije nego strani gas, a još je podrška britanskim poslovima", rekao je on.

Ruska invazija na Ukrajinu povisila je cene gasa i struje i smanjila snabdevanje energijom širom Evrope, što je navelo države da obezbede nove izvore.

Britansko elektroprivredno preduzeće je saopštilo je da bi ove zime mogla biti neophodna isključenja struje ako gasne elektrane koje proizvode 43 odsto britanske električne energije ne budu imale dovoljno gasa.

Velika Britanija je poslednji put planirano uvela restrikcije struje 1970-ih, tokom medjunarodne naftne krize i serije štrajkova rudara.

Tranziciona uprava Severnog mora (NSTA) saopštila je da je dostupno skoro 900 novih istražnih blokova Severnog mora, i da će verovatno biti izdato do 100 dozvola za bušenje morskog dna.

Prioritet će imati četiri oblasti istočno od Engleske, za koje se zna da sadrže ugljovodonike i koje su blizu postojeće infrastrukture.

Vlada i industrija fosilnih goriva kažu da bušenje za više nafte i gasa ne bi ugrozilo britansko obećanje da će emisiju ugljenika smanjiti ;na nulu do 2050. godine.

Kurir.rs/Beta