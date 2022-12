MIROSLAV LAJČAK: Dogovor Beograda i Prištine treba da bude postignut pre 2024. godine, U FOKUSU U BRISELU FRANCUSKO-NEMAČKI PLAN

Izaslanik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak najavio je da će sledeće nedelje posetiti Beograd i Prištinu i razgovarati sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom privremenih prištinskih institucija Aljbinom Kurtijem.

Tokom ovih sastanaka, kako je Lajčak rekao u intervjuu za prištinsku tv Kanal10, biće reči o tome kako se poštuje sporazum o registarskim tablicama kao i o narednim koracima za normalizaciju odnosa prema francusko-nemačkom planu.

- Planiram sledeće nedelje da posetim Beograd i Prištinu i da razgovaramo o narednim koracima i onda pripremimo sledeći sastanak na visokom nivou između predsednika Vučića i Kurtija, koji će u potpunosti biti posvećen procesu normalizacije - rekao je Lajčak.

On je takođe rekao da poslednjim sporazumom o tablicama od 23. novembra više neće biti vremenskih ograničenja, već da će se uključene strane fokusirati na širi plan.

Prema rečima izaslanika EU, najnovijim sporazumom izbegava se i dalja eskalacija tenzija. On je rekao da će francusko-nemački predlog biti glavni fokus na predstojećim sastancima u Briselu.

foto: Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav

Lajčak je u intervjuu za još jedan medij na albanskom, RTV21, rekao i da bi rano proleće 2023. godine moglo da bude rok za postizanje sporazuma izme]u dve strane.

On je dodao da je predlog konačnog rešenja evropski predlog uz angažovanje i snažnu podršku Nemačke i Francuske.

Lajčak je rekao da je cilј da se "potpuna normalizacija odnosa između Kosova i Srbije" obavi do početka 2024. godine.

Govoreći o Zajednici srpskih opština, on je kazao da je to obaveza Kosova dogovorena još 2013.

- To se mora rešiti u skladu sa ovom obavezom. Stav Srbije za sada je da to treba da bude preduslov za nastavak procesa. Naš stav, stav EU, je da to treba da bude deo paketa i da bi bilo dobro da se to što pre reši i u svakom slučaju ne može biti uslovljeno ničim drugim jer je to već postojeće opredeljenje - istakao je Lajčak.

Specijalni izaslanik EU je rekao da ne postoji rok za postizanje sporazuma između Beograda i Prištine, ali da postoji nešto poput "mekog roka". Naglašava da je EU, a verije i SAD, tu da pomogne i posreduje.

- Ne možemo da želimo normalizaciju više od Beograda i Prištine, pa ako se strane ne dogovore, onda nema normalizacije, a samim tim ni napretka na evropskom putu. Nastavićete da se bavite pitanjima kao što su registarske tablice, ili drugim, umesto da idete ka evropskim integracijama, a mislim da to nije bila baš ohrabrujuća perspektiva. Ova situacija bi trebalo da se završi pre 2024. godine, pošto tada EU ima evropske izbore i SAD, tako da neće imati vremena i mogućnosti da se fokusiraju na dijalog. Šta će biti posle teško je predvideti, pa zato kažem da ono što se ne uradi do početka 2024. godine možda uopšte neće biti urađeno - rekao je u intervjuu za RTV 21 specijalni izaslanik EU Miroslav Lajčak.

(Kurir.rs)