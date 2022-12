PREDSEDNIK VUČIĆ DANAS I SUTRA IMA VAŽNE RAZGOVORE: Niko ne može da proteruje, ugrožava i maltretira srpski narod na KiM!

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković rekao je da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas i sutra imati važne razgovore i da će o zaključcima i svemu onome što Srbija bude dogovorila i bude činila, kad za to dođe vreme, obavestiti javnost.

- Moramo da činimo apsolutno sve da sačuvamo mir i stabilnost, ali smo jasno rekli koje su naše crvene linije kada je reč o KiM - rekao je Petković za Pink.

On je istakao da niko ne može da proteruje, ugrožava i malterira srpski narod na KiM i da je Srbija to jasno stavila do znanja, i mnogim medjunarodnim prestavnicima.

- Predsednik Vučić je imao veći broj razgovora i sinoć i gotovo celu noć, bili smo u kontaktu, pratio je situaciju, razgovarali smo o svemu, pogotovo sa našim ljudima na severu KiM - rekao je Petković.

Dodao je da u ovakvim situacijama, kada je narod i uplašen i uznemiren, nije jednostavno i sve to mora da se ima u vidu kada se vodi politika mira i stabilnosti.

Direktor Kancelarije za KiM istakao je i da je upad Kosovske policije u dvorište vrtića u Leposaviću čista provokacija.

- Namreno to rade, žele da izaovu incidente, da izazovu novu krizu, da zaplaše narod. Povod navod za to je bila neka pljačka, a kasnije se ispostavilo da su je taj autombil došlao sa juga, a kada nisu mogli da opljačkaju banku, on se uputio ka jugu Mitrovice. Ideja je bila da se inscenira ceo taj događaj kako bi krenuli sa akcijama koje su se desile tokom večeri - objasnio je Petković.

(Kurir.rs/Pink)