IZJAVA MERKEL DRAMATIČNO MENJA STVARI Vučić: To mi je jasan signal kome ne smem da verujem

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom večerašnjeg obraćanja o situaciji na Kosovu i Metohiji, govorio i o sporazumima iz Minska.

Govoreći o priznanju Angele Merkel da su sporazumi iz Minska doneti samo da bi se kupilo vreme Kijevu, predsednik kaže da je nju izuzetno cenio, da je izuzetno ceni i da je ta izjava gotovo neverovatna.

Vučić je podsetio i na izjavu Petra Porošenka da Kijev nije nikada hteo da ispuni sporazume iz Minska, što mnogo menja činjenice i odnose u tome šta se dešavalo od 2014. na ovamo.

On je dodao da to ne može promeniti činjenicu ko je koga napao.

"To dramatično menja stvari u političkom smislu. To mi je jasan signal kome ne smem da verujem. Ako su mogli da se igraju sa nekim ko je moćniji od nas i da njih varaju (Rusiju), ali smo mi bolje iskoristili vreme od 2012. nego neki drugi", rekao je Vučić i istakao da je to nama za nauk.

(Kurir.rs)