UŽIVO 12. DAN DRAME NA KIM: Noć protekla mirno, čulo se više detonacija u Mitrovici

Blokade na severu Kosova i Metohije ušle su u 12. dan, a Srbi su na barikadama u opštinama Zvečan, Zubin Potok i Leposavić. Kako kažu, biće uklonjene kada budu oslobođeni Miljan Adžić, Dejan Pantić i Slađan Trajković, ali i kada se specijalne snage kosovske policije povuku sa severa pokrajine. Prelazi Jarinje i Brnjak su zatvoreni 12 dana, pod kontrolom kosovske policije. Mirno je, ali vlada opreznost. Krizni štab srpskog naroda sa severa Kosova i Metohije pozvao je na najveći protest ikada, a zakazao ga je za četvrtak u podne.

foto: Kosovo Online

8.23 -Tokom noći čulo se više detonacija u Mitrovici

Noć na barikadama protekla je mirno, javlja RTS-a. Tokom noći čulo se više detonacija u Mitrovici, koje su postale svakodnevnica. Nema informacija šta je izazvalo detonacije, da li je policija uništavala pirotehnička sredstva ili je cilj uznemiravanje javnosti. Kod Srba veću zabrinutost, međutim, izazivaju stalni zahtevi iz Prištine da se uklone barikade.

Policijske patrole se nalaze na više punktova u mešovitim sredinama poput Bošnjačke mahale ali i na putu između Mitrovice i Zvečana.

8.20 - Miloš Garić: Srbi na KiM žive u nekom sistemu modernog koncentracionog logora

Miloš Garić, urednik portala Kosovo onlajn rekao je za RTS da je život pun briga i neizvesnosti posatalo nešto što je normalno za Srbe na KiM. Dodaje da je ovih dana napetost velika.

"Možemo da kažemo da Srbi na KiM žive u nekom sistemu modernog koncentracionog logora. To je do skoro važilo za Srbe južno od Ibra, u enklavama, ali poslednjih meseci taj princip, ta slika i taj ambijent u kome žive Srbi se preselio i na sever. To je jedan totalni teror koji naš narod trpi, svakodnevno je izložen ozbiljnim opasnostima, kosovska policija ne preza da primenjuje brutlanu silu a vidimo u čemu se najviše ogleda", ističe Garić.

Kako kaže, Srbi ne znaju kada će ko od njih biti uhapšen i sproveden pred te sudije koje po kratkom postupku presuđuju, bez ikakvih dokaza i osnova ljude šalju u zatvor.

8.00 - Misija Euleksa saopštila je da je bezbednosna situacija "uznemirujuća i napeta", te da se barikade moraju odmah ukloniti.

Kfor poziva sve strane na KiM da omoguće bezbednost i slobodu kretanja i da rešenje situacije treba tražiti putem dijaloga.

S druge strane, advokati uhapšenog bivšeg policajca Dejana Pantića, koje je angažovala Kancelarija za KiM, u petak su opet tražili sudu u Prištini da se njegovom sinu i supruzi omogući da ga čuju bar na minut, ali peti dan sud ne odgovora, saopštio je direktor Kancelarije za KiM Petar Petković.

Porodica Dejana Pantića otišla je samoinicijativno do baze specijalnih kosovskih jedinica blizu administrativnog prelaza Jarinje, ali ni posle 12 dana nije im bilo dozvoljeno da stupe u kontakt sa Dejanom, a jedino što su uspeli bilo je da predaju odeću i stvari za ličnu higijenu, rekao je prethodno Pantićev sin Predrag za Kosovo onlajn.

Krizni štab srpskog naroda pozvao je na protest u 12 časova u Rudaru kod Krsta zbog, kako su rekli, najnovijih pretnji Aljbina Kurtija i direktne podrške nemačkog ambasadora u Prištini Jorna Rodea Kurtiju.

Srpska lista "najoštrije osuđuje crtanje mete na čelu predsedniku te stranke Goranu Rakiću od strane ministra policije Dželala Svećlje koja dolazi neposredno nakon pretnji Aljbina Kurtija upućene Srbima na barikadama". Svečlja je juče optužio Rakića da 11 dana "održava barikade" i blokira mogućnost delovanja kosovke policije i kretanje građana na KiM.

(Kurir.rs)