PANTOVIĆ: Protiv Dejana Pantića se vodi politički proces, proglasila ga krivim i pre suđenja

Dejana Pantića zvaničnici u Prištini proglašavaju krivim i pre nego što mu se završilo suđenje iako ništa lose nije uradio. Ovo je još jedan dokaz da se protiv njega vodi politički proces i da mu se, uz ostala prava koja su mu uskraćena, krši i pretpostavka nevinosti, kaže za Kosovo onlajn advokat Ljubomir Pantović.

On je ovo izjavio nakon što je lokalni ministar policije Dželjalj Svečlja sinoć poručio da “sloboda kretanja i razvoja svih građana ne može biti uslovljena slobodom zločinaca koji su svojim terorističkim aktima ugrozili sve građane bez razlike”, čime je praktično proglasio Dejana Pantića krivim za navodni zločin koji mu se stavlja na teret, iako suđenje još nije počelo.

Oslobađanje bivšeg policajca Dejana Pantića Srbi okupljeni na barikadama traže već dvanaesti dan. Njemu je sudija Specijalnog odeljenja Osnovnog suda u Prištini odredio meru sudskog pritvora u trajanju od 30 dana, a žalbu na tu odluku odbio je Apelacioni sud u Prištini.

"Ne bih ulazio u političke vode, ali zakon o krivičnom postupku, kao i Ustav, isključivo predviđaju odredbe da se niko ne može smatrati krivim, dok njegova krivica ne bude utvrđena kroz pravnosnažnu sudsku odluku. To što je juče izneto je grubo kršenje pretpostavke nevinosti svakog čoveka. Čak i čoveka koji je osuđen na najstrožiju kaznu, dok presuda ne postane pravosnažna, niko ne sme da naziva kriminalcem, zločincem i slično. Svečlja je prekršio Zakon o krivičnom postupku Kosova i Ustav i nije u redu da sa ministarske pozicije plasira takve izjave u javnost. Time se javnosti šalje određena poruka", kaže Pantović.

On dodaje da niko ne može, osim sudova i tužilaštva, nekoga da optuži i unapred osudi.

"Pojedini političari često imaju potrebu da optužuju i osuđuju mimo tužilaštva i sudova i to se upravo desilo u ovoj situaciji. Podestiću da je, kada je pre tri godine u Prištini osuđen Srbin Zoran Đokić za ratni zločin, kada je presuda samo usmeno objavljena, a u pismenoj formi smo je dobili Đokić i ja kao njegov branilac nakon četiri do pet meseci, tadašnja ministarka spoljnih poslova Kosova, koja naravno nije pročitala presudu, izjavila je da je, citiram, Zoran Đokić genocidni zločinac i da je kazna koja je izrečena blaga. Ona je direktno pozvala sud da izrekne veću kaznu. I sada se dešava nešto slično", kaže Pantović.

Advokat Pantića oštro je reagovao i na tvrdnje šefa operative Kosovske policije Gazmenda Hodže da Dejanu Pantiću nije povređeno nijedno pravo.

„Izjava da se Dejanu ne krši nijedno pravo je apsolutno neprihvatljiva. Povređeno mu je pravo na nesmetan i bez ograničenja kontakt sa braniocima. Pantića je jedino putem video linka video kolega Mitrović. Kontakt sa porodicom je još jedno pravo koje se Pantiću krši. To je zagarantovano pravo koje mora biti dozvoljeno svakom pritvorenom ili osuđenom licu, posete, razgovori i slično. Dejan Pantić nema ova prava“, izričit je Pantović.

"To što Pantić ima hranu, vodu i krevet ne znači da mu nisu prekršena prava"

On navodi i koja se sve to prava Pantiću krše.

„Fundametalno pravo je da se krivični postupak odvija sa posebnom hitnošću jer je pritvor izuzetak, postupak se uglavnom vodi sa slobode za okrivljenog, a ako je okrivljeni u pritvoru postupak mora ubrzano da teče, a mi imamo situaciju gde 12 dana ni jedna procesna radnja nije preduzeta, osim što je pritvoren i što je žalba na njegov pritvor odbijena. Zatim, što se tiče prava na lekarski tretman, mi imamo samo informaciju da je imao odgovarajuću terapiju. Znamo da je srčani bolesnik, ali ni mi kao branioci ni porodica, nismo mogli da se uverimo u to i da nam on to kaže. Zatim, šetnja na otvorenom prostoru je sledeće pravo koje se gotovo sigurno Pantiću krši jer ne verujem da mu je to tamo gde se nalazi omogućeno, a svaki pritvorenik ima pravo da najmanje dva sata bude na otvorenom prostoru, da prošeta“, naveo je Pantović.

Podseća da je on, kao i drugi Pantićevi branioci, podneo niz zahteva ali da nikakvih reakcija nije bilo.

„Podneli smo zahtev da ga obiđemo mi kao branioci, nije bilo odgovora. Kao ni na zahtev da ga obiđu supruga ili sin. Takođe smo zahtevali da mu se omogući telefonski razgovor, da mogu da ga čuju članovi porodice, da se uvere da je živ. Ni na to nismo dobili odgovor“, kaže Pantović uz opasku da to što Pantić ima hranu, vodu i krevet ne dozvoljava Hodži da tvrdi da Pantiću nije prekršeno nijedno pravo.

„Izjava Gazmeda Hodže da nije siguran da li su članovi porodice uspeli da obiđu Pantića je neshvatljiva, to je toliko puta ponovljeno, a juče je tokom odlaska porodice na Jarinje i potvrđeno. Ne znam kako neko kao šef operative nije siguran u to da li je porodica videla Pantića ili nije“, kaže Pantović.

