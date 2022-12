DOKLE ĆUTANJE! Šta još treba da se dogodi da evropski zvaničnici reaguju i osude Kurtijevo ludilo?

Iako kosovski premijer Aljbin Kurti otvoreno preti Srbima na Kosovu i Metohiji, Evropska Unija i ovog puta nije jasno osudila zapaljivu retoriku iz Prištine!

Naime, Kurtijeva poruka da "uklanjanje barikada ne isključuje žrtve" naišla je na muk u EU, pa se postavlja pitanje šta još ovaj kosovski političar treba da uradi da bi se evropski zvaničnici probudili i konačno prestali s tolerisanjem njegovih radikalnih poteza.

Muk

Umesto jasne osude iz Brisela, samo se oglasio nemački ambasador u Prištini Jern Rode, koji je, međutim, praktično stao na Kurtijevu stranu rekavši da barikade na severu KiM, koje su Srbi podigli zbog neosnovanog hapšenja bivšeg policajca Dejana Pantića, treba ukloniti pre Božića, odnosno 25. decembra.

Suzana Grubješić iz Centra za spoljnu politiku smatra da bi Evropa morala da reaguje na Kurtijeve skandalozne poruke.

- Kurtijeva izjava je za svaku osudu jer direktno priziva sukob i dodatno udaljava od pokušaja rešavanja najnovije krize na severu Kosova i Metohije. Nadam se da će i EU jasno osuditi ovu izjavu i da će bar ovaj put izbeći onu izraubovanu floskulu o odgovornosti obe strane - naglasila je ona za Kurir.

Tolerišu nasilne mere

Karijerni diplomata Zoran Milivojević ne veruje da će Evropa pokušati da disciplinuje Kurtija, barem ne dok situacija ne eskalira do fizičkog sukoba.

- Ne mislim da Kurti nešto treba da uradi, već odsustvo i reakcije Evrope i zapadnih centara moći vidim kao podršku rešenju čak i na silu. Naime, u pokušaju da se kosovsko pitanje reši u kratkom vremenu po svaku cenu, oni tolerišu čak i nasilne mere kosovskog premijera, da se na osnovu takve primene faktičkog stanja isposluje promena stava Srbije... A tolerisaće mu takvo ponašanje do granice konkretne eskalacije, do tada će mu pak tolerisati sve ostale vidove pritisaka - kaže Milivojević.

Pojašnjava da Kurti radi sve u funkciji strateških interesa, da se promeni strateško stanje i da se isposluje promena stava Srbije - i Beograda i Srba na Kosovu i Metohiji.

Otkriveno gde je uhapšeni policajac Pantić u policijskoj stanici na Jarinju

Jedan od direktora kosovske policije Gazmend Hodža otkrio je juče da se uhapšeni bivši policajac Dejan Pantić nalazi u policijskoj stanici na Jarinju i da, tvrdi, ima iste uslove kao i policajci u toj stanici. On je kazao i da su postavljene barikade onemogućile posetu porodice. No, porodica Dejana Pantića je prekjuče došla do baze specijalnih kosovskih jedinica blizu prelaza Jarinje kako bi ga videla ili makar čula, ali im to nije bilo dozvoljeno.