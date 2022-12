"KOSOVO JE POVEZANO SA UKRAJINOM" Stručnjaci o Kurtijevim pretnjama nasiljem: Cela igra je podešena da se Srbija uznemiri! (VIDEO)

Premijer Kosova Aljbin Kurti je za britanski dnevnik Gardijan izjavio da je pristao da pruži još vremena KFOR-u da ubedi ljude na barikadama da se povuku.

Tenzija na Kosovu raste, dok Kurti arogantno diktira svoj režim sa idejama koje Srbima ugrožavaju život.

Gosti "Usijanja" bili su Milovan Božinović, diplomata i nekadašnji ambasador u Nemačkoj i Austriji i Branko Branković - diplomata, nekadašnji ambasador pri UN. Oni su svojim stavom približili situaciju na KiM, kao i Kurtijevoj stvarnoj poziciji u njemu.

Prvo je Branković spomenuo da Kurti nema slobodu u iznošenju odluka.

- Stalno govorimo o Kurtiju, ali nećemo da se zavaravamo, on je samo u rukama određenih politike koju predvodi, pre svega, SAD. Kurti nema slobodu da bilo šta radi. To što on priča o demokratiji, to je koještarija na koju svi mogu samo da se nasmeju, jer je to sve, samo nije demokratija. To je sve određena politika koja stoji iza Kurtija, a ona pokušava da nešto uradi da bi eventualno poboljšala situaciju kod zagovarača nezavisnosti Kosova - započeo je Branković.

Nakon toga, Branković je povezao situaciju na Kosovu sa onom u Ukrajini.

- Veliki dijapazon država, polako ali sigurno, ne samo da ne priznaje Kosovo, nego se jasno vidi da i njihov zahtev za EU ne dolazi u obzir. Kod tih odgovora na određene zahteve, koji nisu Kurtijevi, nego njegovi sponzori, ali cela ta igra je podešena da se Srbija uznemiri i pokušala da se ukoloteči u neke potoke političkih zbivanja, u smislu prilaska nekim zahtevima EU. Sve je to povezano sa događajima u Ukrajini, ništa to nije izolovano - rekao je Branković.

Nedugo zatim, Božinović je rekao da je Srbija predmet napada ukoliko praktikuje distanciranje na određene propagande.

- Uočljivo je da Kurti na jedan način dobrog đaka, ali ne naročito duhovitog i kreativnog, ponavlja sve fraze koje prolaze u Evropi i njenoj politici, koja je, inače prezasićena anti-ruskom propagandom. Možete da kažete o Rusima šta god hoćete, sve će proći kao da ste borac za slobodu, prava naroda itd... Ali ako neka država kao što je Srbija prema tim propagandama ima određenu distancu ili je ne praktikuje, onda je ona sama predmet tog napada - rekao je Božinović.

Potom je rekao da je rezolucija 1244 preuzela Kumanovski sporazum kao bazu i osnovnu izgradnje stavova.

- Mi znamo da je rezolucija 1244 preuzela Kumanovski sporazum kao neku svoju bazu i osnovu građe stavova. Tamo stoji da može biti pozvana u pomoć jedna grupa vojnika ili drugih stručnih lica. Doduše, za to su potrebna četiri određena razloga. Međutim, ima jedan, poslednji stav koji je odlučujući za sve to, a to je da se da komandantu KFOR-a da on oceni da li mu to treba ili ne treba. U njegovim rukama je sve, a tu je onda uvek i general NATO. Budimo realni, kolika je verovatnoća da će, general NATO koji ima svoju komandu, iza toga stati. Mi imamo jednog arbitra na koga ne možemo uticati, ali u politici je dobro da se podneo takav zahtev, jer imamo temu koju sa dosta uverljivosti možemo obnavljati - rekao je Božinović

