KRIZI NA KiM SE NE NAZIRE SE KRAJ! Ekspert o istorijskoj nepravdi na koži Srba: Albanci su granice postavljali helikopterom!

Srbi na severu Kosova ušli su u deseti dan protesta na barikadama, zbog hapšenja sunarodnika.

Isto toliko zatvoreni su i prelazi Jarinje i Brnjak, pod kontrolom kosovske policije.

Bivšem policajcu Dejanu Pantiću odbijena je žalba na pritvor, a njegovom kolegi Slađanu Trajkoviću, koji je uhapšen u četvrtak, sud u Prištini odredio je pritvor do 30 dana, zbog navodnih ratnih zločina.

Zahtev koji je Srbija uputila KFOR-u za povratak naših snaga bezbednosti i dalje je bez odgovora.

Misija je saopštila da Kfor ima kapacitet da omogući bezbedno okruženje i slobodu kretanja za sve zajednice, na osnovu Rezolucije 1244.

Ovim povodom, gost "Pulsa Srbije" bio je Dragan Petrović, naučni savetnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu, koji je istorijski reagovao na ovu temu.

Petrović se prvo osvrnuo na istorijat pomenutog dela Kosova, kao i to da je on pripadao užoj mapi Srbije i da Albanci tamo uopšte nisu boravili.

- Ja sam tamo bio dosta puta, a sa obzirom na to da sam bio svuda po svetu, meni su te četiri opštine najdraže. To je deo Kosova koji izgleda kao trougao, vrlo zdrav kraj, sa brežuljcima i predivnom prirodom. On je bio sastavni deo uže Srbije do 1959. godine, to su jedine izmene na jugoslovenskom prostoru - započeo je Petrović. pa nastavio:

- Ukoliko znamo da je tu u ogromnoj većini srpsko stanovništvo, onda oni deluju kao ljudi koji su proživljavali i proživljavaju strašno iskustvo, a to je etničko čišćenje Srba, koje je bilo i 1999. godine. Tada su pravili barikade na mostu od kamenja i starih automobila, eventualno je mogao da prođe neki pešak. Dakle, to je deo istorije i naši preci su se tamo branili. Albanci tamo nisu mogli da uđu, oni su svoje granice postavljali helikopterima.

Nakon toga, on je podsetio na Briselski sporazum, kao i to da smo mi uradili sve što se zahtvalo od nas, dok albanska strana nije.

- Kada je potpisan Briselski sporazum, mi smo pokušali da divlju situaciju institucionalizujemo u okviru EU. Činili smo razne ustupke, kao debokladu mosta, ali situacija je bila da su oni probijali ka nama, a ne mi ka njima. Nakon toga je ukinuta civilna zaštita. Pre toga, tamošnja policija je nosila naše ili statusno neutralne uniforme, a kada sam poslednji put bio 2019. godine, oni su nosili albanske uniforme, shodno Briselskom sporazumu - rekao je Petrović, pa dodao:

- Mi smo uradili naše ustupke, dok albanska strana nije. Mi vidimo da se ovde gaze mnogi principi.

