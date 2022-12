PREMIJERKA BRNABIĆ: Plašim se eskalacije na severu KiM, duboko sam razočarana međunarodnom zajednicom

Premijerka Ana Brnabić kaže da su Srbi na severu Kosova i Metohije na barikadama zato što traže osnovna ljudska prava i ništa više od toga.

Ana Brnabić kaže da Srbe na Kosovu i Metohiji i Brisel u Vašington čuju samo kada su na barikadama, ali i tada ne baš dobro.

"Srbi na KiM su na barikadama zato što traže osnovna ljudska prava, ali zaista osnovna ljudska prava i ništa više od toga", poručuje Brnabićeva.

Ističe da su i institucije napustili samo zato što su tražili posle više od deset godina poštovanje Briselskog sporazuma.

"Na kraju krajeva u tim institucijama su zahvaljujući upravo zahvaljujući tom Briselskom sporazumu, tako da kada Aljbin Kurti kaže da za njega ne postoji Briselski sporazum onda ne znam tačno u čemu je problem da Srbi nisu u institucijama", dodaje premijerka.

"Duboko sam razočarana kako međunarodna zajednica poima ljudska prava"

Kada je reč o međunarodnoj zajednici, premijerka ističe da je duboko razočarana njihovim poimanjem ljudskih prava, osnovnih demokratskih vrednosti, kao i odogovorom na niz provokacija Aljbina Kurtija prema Srbima na KiM.

"Ako pogledate samo kakav je bio decembar – počeo je time što je Kurti postavio Nenada Rašića da bude predstavnik Srba na KiM u prištinskim institucijama, čoveka koji je na izborima dobio 0,17 odsto glasova. Nismo imali adekvatnu reakciju Brisela, imali smo reakciju koja je pozivala obe strane na deeskalaciju. Nisam tačno sigurna šta je u tom trenutku uradio Beograd, kao i Srbi na KiM", navela je Brnabićeva.

Ukazala je da je tek nakon oštre reakcije predsednika Aleksandar Vučića usledila nešto jasnija osuda toga.

"Tako je počeo decembar i decembar se privodi kraju ko zna kako, ali za sada sa više od 16 brutalnih provokacij , kršenja Briselskog sporazuma, upadima do zuba naoružanih pripadnika kosovske policije, specijalnih snaga Rosu na sever KiM što znači brutalno kršenje Briselskog sporazuma", navodi.

Ističe da su Srbi sa KiM tražili samo da se poštuju osnovna ljudska prava i da se protivpravno privedeni Dejan Pantić bar zna gde je i da li je dobio lekove, kao i da se se i dalje nije čuo sa svojom porodicom.

"Imate evropske institucije koje sve to ćutke gledaju, samo posmatraju nemo", naglašava premijerka.

"Plašim se eskalacije"

Kfor je blokirao punkt Jarinje bodljikavom žicom, primećena je povišena borbena gotovost, kosovski specijalci naoružani marširaju danima po severu KiM.

"Plašim se eskalacije, mi ćemo učiniti sve da sačuvamo mir i kakvu takvu stabilnost iako nažalost ne vidim da postoji bilo kakva stabilnost za Srbe na KiM", dodaje.

Podsetila je da su samo u decembru privedena četvorica Srba – Gavrilo Milosavljević, penzioner, raseljeno lice sa Kosova i Metohije koji živi u okolini Beograda.

"Otišao je čovek sam u policiju u opštini Istok da prijavi protivpravno oduzimanje njegove imovine i uhapšen je i zadržan tamo", dodaje.

Pored njega, privedeni su i Miljan Adžić, Dejan Pantić i Slađan Trajković.

"Od toga su i Dejan Pantić i Slađan Trajković bili pripadnici kosovske policije, ako su imali bilo šta protiv njih ne bi oni bili pripadnici ili su mogli u tom trenutku da ih gone za nešto šro su počinili ili navodno počinili. Oni su privedeni samo da bi se Srbi zastrašili i da bi se dodatno unela nervoza među Srbe na KiM, da bi došlo do eskalacije situacije i to je ono što mene plaši", ističe Brnabićeva.

"Razumem da je Srbima na KiM dosta svega"

Ističe da će Beograd i dalje nastaviti da vodi razgovore sa međunarodnom zajednicom, pre svega sa Briselom, kao i da se svakodnevno vode takvi razgovori.

"Predsednik Vučić je u svakodnevnom kontaktu sa Srbima na KiM, oni se nalaze u užasnoj situaciji i ja potpuno mogu da razumem da je njima dosta svega i da oni više nemaju bilo kakvo poverenje u predstavnike međunarodne zajednice. Ti ljudi samo žele implementaciju Briselskog sporazuma. Zar je zaista tako mnogo tražiti od Evropske unije, koja je potpisala taj sporazum i garantovala njegovu implementaciju, da posle deset godina i natera Prištinu da ga impementira", upitala je premijerka.

"Mislim da nije. Mislim da su Srbi na barikadama tamo da bi branili i štitili i podsetili Brisel na Briselski sporazum", dodaje.

Na pitanje da li veruje da će doći do većeg pritiska međunarodne zajednice na Aljbina Kurtija, Brnabićeva kaže da to očekuje.

"Očekujemo od međunardone zajednice, pre svega od Brisela, ali i od Vašingtona, da izvrši pritisak na Prištinu da u najkraćem mogućem roku krenu u implementaciju Briselskog sporazuma što znači osnivnanje Zajednice srpskih opština,. Dobili smo sva uveravanja i od strane predstavnika SAD Eskobara da će oni to učiniti u najkraćem roku", naglašava premijerka.

Pored toga, kako kaže, od strane Brisela smo u više navrata tokom decembra čuli da pre bilo kakvih novih sporazuma mora doći do impementacije već potpisanih.

(Kurir.rs/RTS)