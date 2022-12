MOŽE LI NEKO DA ZAUSTAVI ZAPALJIVE POTEZE PRIŠTINE? Kurtijevi udari biće sve jači, a zapad će na to ostati nem!

U sve napetijoj situaciji na severu KiM ne samo da nema ni naznaka da stvari idu ka smirivanju, već svaki novi potez Prištine preti da sve gurne u otvoreni sukob. Progon i hapšenje kosovskih Srba, od čega je sve krenulo, samo se nastavlja, pa je tako otkriven plan zastrašivanja kosovskog premijera Aljbina Kurtija a čiju okosnicu čine spiskovi za buduća hapšenja. Na Kurtijevoj crnoj listi najpre je bilo 230 imena, uglavnom pod optužbom za navodne ratne zločine, ali je spisak mnogo duži, pa se sad pominje i brojka od 600 ljudi. Svi poslednji potezi Prištine prošli su uz ćutanje međunarodne zajednice, pa je očigledno da Kurti sve radi u saglasju sa SAD i EU i tako proizvodi dodatni pritisak na Srbiju, ocenjuju sagovornici Kurira.

Hibridni pritisak

Predsednik Centra za strateške alternative Aleksandar Mitić uveren je da neće doći do smirivanja situacije sve dok Kurti ima veliku podršku zapada za svoje jednostrane poteze koji vode eskalaciji.

foto: Kurir televizija

- Svi ti potezi imaju jedan taktički cilj, a to je da se stvori takva atmosfera da se pitanje severa Kosova, odnosno kontrole nad bezbednošću na toj teritoriji, preda u ruke kosovskih snaga bezbednosti. Problem je u tome što Kurti za to ima podršku zapadnih država, pre svega Nemačke, ali ima i prećutnu podršku onih koji ga ne pritiskaju dovoljno. Tu mislim na Amerikance koji su do sada pokazali da mogu da povuku potez ka deeskalaciji. U ovom trenutku ne vidim nameru da se tako nešto učini, makar na terenu. Zapadne države, bez obzira na svoj stav i nivo kontrole nad Kurtijem, imaju zajednički cilj po pitanju pritiska Beograda u vezi sa rešavanjem statusnog pitanja. Sva ova dešavanja treba staviti u kontekst pritisaka u vezi sa usvajanjem francusko-nemačkog plana. Bojim se da su ovi eskalatorni potezi u funkciji dodatnog hibridnog pritiska na Beograd i kosovske Srbe - upozorava naš sagovornik.

Razbijanje Srpske liste

Srđan Graovac iz Centra za društvenu stabilnost smatra da je Amerika jedina koja to može da zaustavi.

- Jedino pod njenim pritiskom će se Albanci povući. EU se tu ne pita ništa. Pitanje da li je Amerikancima uopšte u interesu da u ovom trenutku upozoravaju Kurtija, jer se bojim da, nakon francusko-nemačkog plana, postoji saglasje između SAD i EU da se vrši snažan pritisak na Srbiju. Čini se da su i Amerikanci i Evropljani dali Kurtiju odrešene ruke da što jače pritiska Srbe na severu KiM, a samim tim i na Srbiju. Izbori na severu su i odloženi da bi Kurti imao nekoliko meseci da razbije Srpsku listu, odnosno organizaciju Srba na severu i to on sad sprovodi. Ni SAD niti EU ne vole tu kompaktnost i jedinstvo Srba i puštaju ga da on taj posao završi - ocenjuje on.

foto: Kurir TV

Graovac kaže da nas u narednim mesecima čeka izuzetno napet period.

- Kurtijevi pritisci će biti sve jači, a zapad će na to ostati nem. Srbija mora da izbegne konflikt koji će za nju biti izrazito štetan i za koji bi bila okrivljena. Jer, ovo što Kurti radi, iz ugla zapada je legalno - ne mogu da postoje paralelne institucije i centri odlučivanja na severu KiM. Pošto ga smatraju legalnom tvorevinom, Kosovo po njima radi potpuno legalnu stvar. Zato se zastrašuju Srbi i traže oni lojalni Prištini - napominje naš sagovornik.

Francusko ministarstvo za Evropu i spoljne poslove Podržavamo evropsku perspektivu Kosova Francusko Ministarstvo za Evropu i spoljne poslove saopštilo je da Francuska podržava evropsku perspektivu Kosova "na isti način kao i druge zemlje Zapadnog Balkana". Kako se navodi u saopštenju, Francuska poziva Kosovo da nastavi sa reformama neophodnim za njegovo približavanje Evropi, posebno u oblastima vladavine prava i zaštite pripadnika manjina. foto: EPA/Yoan Valat Pool, Shutterstock - Francuska će nastaviti da podržava napore preduzete u ovoj oblasti. Kosovo, kao i Srbija, takođe mora da se odgovorno i konstruktivno angažuje u dijalogu u cilju normalizacije odnosa Beograda i Prištine, što je suštinski uslov za evropsko približavanje obe zemlje i za stabilnost celog regiona - dodaje se u saopštenju.

foto: Kurir

