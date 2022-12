"KURTI NEĆE STATI DOK NE BUDE ŽRTAVA!" Stručnjaci: To je plamen koji teško ko može zaustaviti, KFOR je dužan da vrati SBS na KiM

Srbi, koji na severu Kosova i Metohije protestuju zbog hapšenja svojih sunarodnika osmi dan provode na blokadama.

Prema poslednjim informacijama, Slađanu Trajkoviću određen je pritvor do mesec dana.

Direkcija policije u Prištini negirala je da je juče u Kosovskoj Mitrovici uhapsila Zorana Mihailovića.

Apelacioni sud u Prištini odbio je žalbu protiv određivanja pritvora Dejanu Pantiću. Advokati ističu da je posebno alarmantno stanje u kom se nalazi uhapšeni Pantić i da se on ne nalazi u pritvoru već na nepoznatom mestu i da niko ne zna gde je.

Dejan Miletić, iz Centra za proučavanje globalizacija, i politički analitičar Marko Šćepanović bili su gosti Usijanja gde su prokomentarisali nekih od poslednjih informacija sa KiM.

Miletić se najpre dotakao same krize za koju navodi da je eskalacija sukoba neizbežna.

- Čini mi se da je pitanje trenutka i da Kurti neće stati dok ne bude žrtava na prostoru KiM-a. To je jedan plamen koji teško ko može da zaustavi. Bilo koje delovanje prištinskih snaga na prostoru severnog dela KiM-a je nedopustivo i moralo je energično da se zaustavi. To se nije desilo. Samim tim smo ušli u jednu fazu gde ne vidim ni dobru volju i želju sagledavanja delovanja na terenu Međunarodnih predstavnika da bi se zaustavio Kurti. Tu će verovatnodoći do neke eskalacije - istakao je Miletić.

- Naš narod je od silne muke i posle 10 godina nepoštovanja Briselskog sporazuma izašao iz institucija. Umesto da se tu stavi tačka i da se odlučno izvrši pritisak na Kurtijevu politiku i da se dogovoreno realizuje, ispalo je da nikog to neinteresuje. Oni se igraju sa nama i Međunarodnim pravom. Da tragedija bude veća, oni time urušavaju i svoje institucije i kredibiletet SAD - rekao je Miletić.

Voditeljka Jelena Pejović navela je da u slučaju Slađana Trajkovića postoji navodna optužnica za ratne zločine od pre 23 godine.

- To su čiste laži i izmišljotine Aljbina Kurtija i njegove vlade. Oni su pogazili Briselski sporazum i mi sada vidimo šta oni pokušavaju da urade preko određenih lažnih Srba, licemera i izdajnika. Ne mogu njih uopšte da shvatim i neka ih je sramota toga što rade na Kosovu. Aljbin Kurti misli da će tako da kupi sve Srbe na Kosovu. To govorim o ministru koji je izabrao pre neki dan i njegovim savetnicima. Treba da ih je sramota i stid - rekao je Šćepanović.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je Prištini i svima drugima da im država Srbija neće biti data na tacni, onako kako bi oni to voleli, kao i da Srbija pripada svom narodu, istakao je da hapse i maltretiraju Srbe i još kažu kako rade na deeskalaciji. Dodatna provokacija je i dolazak takozvanog ministra unutrašnjih poslova lažne države Dželala Svečle na administrativni prelaz Brnjak sa ciljem eskalacije situacije na terenu. Za to vreme KFOR i dalje ne odgovara na zahtev Vlade o raspoređivanju srpskih bezbednosnih snaga, a EU poziva da se hitno obustavi napetost na severu KiM, uz nastavak dijaloga Beograda i Prištine na temelju "predloga EU za zaokruženo rešenje dve strane".

Voditeljku je interesovalo pod kojim uslovima bi KFOR prihvatio povratak srpskih bezbednosnih snaga po rezoluciji 1244.

- Po rezoluciji 1244 koja je doneta i koju su oni nametnuli, a mi potpisali Kumanovskim sporazumom 1999. godine, komandant KFOR-a je apsolutno dužan da vrati 1.000 pripadnika srpskih bezbednosnih snaga na KiM. Pre dva dana je predat zahtev i još nije dobijen odgovor. Oni jedino mogu da odugovlače, a da odbiju zahtev oni na to nemaju pravo. Jer je to isti sporazum koji su oni nama nametnuli - rekao je Šćepanović.

