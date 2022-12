ESKOBAR: Ako Kosovo ne formira ZSO, mi ćemo raditi na tome! ANALITIČARI: Shvatili su da se moraju uvažiti srpski interesi

Sjedinjene Američke Države su jasno i nedvosmisleno zatražile od prištinskih vlasti da formiraju Zajednicu srpskih opština (ZSO)!

Specijalni izaslanik SAD za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar naglašava da je formiranje ZSO predviđeno sporazumom između Srbije i Kosova i da jedna strana ne sme da se odrekne toga.

Održivije rešenje

- Ako vlada (Kosova) ne radi na tome (formiranju ZSO), mi ćemo raditi na tome jer je to i naše opredeljenje. Radiću s tim ljudima kako bi to postala stvarnost - rekao je Eskobar za N1.

foto: EPA-EFE/GEORGI LICOVSKI

On je napomenuo da je o tome obavestio kosovskog premijera Aljbina Kurtija.

- Ljudi znaju mogućnosti ZSO. Severna Mitrovica je na granici četiri zemlje i u poslovnom smislu bi mogla da postane bescarinska zona za Otvoreni Balkan ili nešto slično. ZSO će pomoći svim zemljama u regionu. Postoje elementi za optimizam. Potrebno nam je održivije rešenje. Želimo da ovo rešenje bude trajnije - konstatovao je Eskobar.

Politički analitičar Branko Radun za Kurir ocenjuje da je ovo dosad najodlučnija poruka SAD povodom zahteva srpske strane, odnosno formiranja ZSO. - To što je rekao da će ZSO formirati SAD ako to ne uradi Priština znači to u bukvalnom smislu. Albanci su sve vreme do sada opstruisali taj proces, ali nije bilo ovakvih izjava iz SAD, te je očito da je sazrela odluka u Americi da se konačno posle deset godina konstituiše ZSO - kaže Radun.

foto: Media Centar

Ukazuje i da i dalje ostaje pitanje u kom formatu će ZSO biti formiran.

- Pitanje je hoće li to biti nešto malo jače od nevladine organizacije ili ozbiljna zajednica sa svim ovlašćenjima. No, u svakom slučaju, Eskobar je takođe rekao da se nada da će barikade na severu Kosova uskoro biti uklonjene, te da će se Srbi vratiti u kosovske institucije, ali je istovremeno bio vrlo korektan i rekao da razume razloge zašto su Srbi blokirali puteve. Prosto, prvi put imamo jednu dozu razumevanja u Stejt departmentu i jasno insistiranje na formiranju ZSO. Dosad su se mlako oglašavali, u smislu da bi trebalo da se ide na formiranje i da je to posao koji treba da obavlja prištinska vlada i sve se završavalo na toj retorici. Ali ovo je odlučniji nivo - kaže Radun.

Presudan uticaj

Karijerni diplomata Zoran Milivojević takođe ukazuje kako ovo znači da je Vašingtonu jasno da Srbija neće odustati od zahteva da se formira ZSO, kao i da je to uslov za ulazak u dijalog.

foto: Marina Lopičić

- Takođe su shvatili da moraju da se uvaže srpski interesi, a pošto im je stalo da se obnovi dijalog, insistiraće na tome da se to reši jer je preduslov da se razmatra ovaj novi evropski plan, tj. da se obnovi dijalog. Sve to pokazuje u kojoj meri su Amerikanci shvatili da se bez Srbije ne može, kao i da treba uticati na prištinsku stranu ako žele obnovu dijaloga - kaže Milivojević za Kurir i zaključuje da je ovo samo potvrda da SAD imaju odlučujući uticaj.

Aleksandar Vučić Pojedine zemlje krše ugovore Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da je imao razgovore sa evropskim i američkim predstavnicima, da postoje neke ideje, da je situacija komplikovana, ali ćemo "dati sve da sačuvamo mir i stabilnost". Govorio je i o zahtevu Kosova za članstvo u EU. - Ovo što rade pojedine zemlje u EU jeste kršenje ugovora, uslov da tražite članstvo jeste da budete država, ne znam po kom kriterijumu gledaju to, da li tako što to misli jedna, pa makar bila i najveća članica Unije, ili tako misle sve, ili po Ujedinjenim nacijama. Moramo da se borimo s tim i čuvamo državni i nacionalni interes - rekao je predsednik.

I. Ž./ Foto/Source:EPA/Georgi Licovski